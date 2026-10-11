Niesamowite odkrycie we Włoszech. Pod ziemią znaleziono „drugie jezioro Garda”

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Wysychające rzeki, spadający poziom wód i coraz dotkliwsze fale upałów – Włochy od lat szukają wyjścia z pogłębiającego się kryzysu wodnego. Niespodziewany ratunek nadszedł z głębi ziemi. W północnej części kraju odkryto potężny podziemny rezerwuar słodkiej wody wielkości jeziora Garda.

W północnych Włoszech naukowcy dokonali przełomowego odkrycia – pod prowincją Wenecja Euganejska, na głębokości około 30 metrów, znajduje się ogromny rezerwuar słodkiej wody. Podziemne jezioro rozciąga się na powierzchni niemal 30 000 hektarów, co czyni je porównywalnym z największym włoskim jeziorem, Gardą. Rezerwuar obejmuje obszar od Buoro koło Cavarzere aż po Punta Gorzone w pobliżu Chioggii.

Znalezisko jest efektem badań prowadzonych w ramach unijnego projektu „SWAMrisk”, którego celem jest analiza skutków zmian klimatycznych dla zaopatrzenia w wodę - informuje niemiecki „Bild”.

Glina i muł jako naturalna bariera

Jednym z kluczowych aspektów odkrycia jest obecność potężnych warstw gliny i mułu, które pełnią rolę naturalnej bariery. Muł, jako drobnoziarnisty rodzaj gleby, skutecznie zabezpiecza słodką wodę przed przedostawaniem się słonej wody z Adriatyku.

Sumy opanowały jezioro Garda. Włosi przygotowali 100 tys. euro dla tych, którzy je złowią We włoskim jeziorze Garda populacja sumów wymknęła się spod kontroli i zaczyna stanowić poważny problem dla lokalnego ekosystemu. Władze regionu Wenecja Euganejska przeznaczyły 100 tys. euro na sprzęt dla zawodowych rybaków, którzy podejmą się…

W niektórych miejscach regionu stężenie soli w wodzie sięga już 14 gramów na litr, podczas gdy woda morska zawiera około 35 gramów soli na litr.

Odkrycie podziemnego jeziora ma szczególne znaczenie w kontekście rosnącego kryzysu wodnego, z którym zmagają się Włochy. W ostatnich latach w wielu regionach kraju obserwuje się spadek poziomu wód, wysychanie rzek i coraz dłuższe okresy suszy spowodowane falami upałów.

Ratunek dla Włoch czy ekologiczna pułapka?

Nie jest jednak jeszcze przesądzone, czy i w jakim stopniu złoże będzie mogło być wykorzystywane. Eksperci podkreślają, że niezbędne są dalsze badania nad możliwością zrównoważonej eksploatacji rezerwuaru, by nie naruszyć wrażliwej równowagi ekologicznej tego obszaru. Konieczne będzie ustalenie, jak korzystać z nowego źródła wody, by nie doprowadzić do jego nadmiernego wyczerpania ani nie pogłębić problemów środowiskowych.