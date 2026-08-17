Watykan wysyła szefa dyplomacji do Moskwy. Dwa cele wizyty

ANSA odnotowała, że rosyjski dziennik podkreślił, że zarówno abp Gallagher, jak i specjalny wysłannik Watykanu do spraw Ukrainy, przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch kardynał Matteo Zuppi odwiedzili w lipcu Kijów.
Kard. Zuppi ma ponownie pojechać do Moskwy, prawdopodobnie we wrześniu - zaznaczono.
Watykan nie chce powtórki z 2023 roku
„Niezawisimaja Gazieta” („NG”) dodała: „Dla Gallaghera ważne jest dokonanie oceny atmosfery w Moskwie po to, aby zapewnić, że wizyta Zuppiego przyniesie konkretne rezultaty i nie doprowadzi do dyplomatycznego impasu”.
Do takiego impasu, według gazety, doszło w 2023 roku, „kiedy Rosja kategorycznie odmówiła omówienia z papieskim wysłannikiem i misją watykańską jakichkolwiek politycznych aspektów rozwiązania konfliktu, a misja Watykanu została ograniczona do zajmowania się kwestiami humanitarnymi”.
W grze też zmiany w moskiewskim Kościele
„NG” podaje, że abp Gallagher udaje się do Moskwy również po to, aby przetestować stanowisko rosyjskich władz oraz Patriarchatu Moskiewskiego przed mianowaniem nowego arcybiskupa katolickiego, po nagłej rezygnacji w maju ubiegłego roku włoskiego arcybiskupa Paolo Pezziego.
Odpowiedzialność za archidiecezję moskiewską, obejmującą również diecezje: Saratowską, Irkucką i Nowosybirską, powierzono biskupowi pomocniczemu Nikołajowi Dubininowi jako administratorowi apostolskiemu w okresie wakatu.
„Mianowanie zwierzchnika archidiecezji w takim kraju, jak Rosja wymaga delikatnego wybadania gruntu” – podkreśliła gazeta.
Papież nie tylko o ukraińskich ofiarach
W ostatnich dniach papież Leon XIV, mówiąc o wojnie Rosji przeciwko Ukrainie, wspomniał o rosyjskich ofiarach konfliktu. W niedzielę 9 sierpnia podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański oświadczył: „Ciągle napływają bolesne wiadomości o niewinnych osobach zabitych i rannych w Ukrainie i Rosji. Tragiczne wydarzenia następują jedno po drugim, a wręcz się mnożą, pociągając za sobą coraz więcej ofiar wśród ludności cywilnej, w tym dzieci”.
Zaapelował następnie o poszanowanie prawa humanitarnego oraz „zaprzestanie przez obie strony ataków obejmujących cele cywilne”.