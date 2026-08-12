Papież zwrócił się do Polaków. Mówił o Bitwie Warszawskiej

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Zwycięstwo Polski w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku „odmieniło losy Polski i Europy” - powiedział papież Leon XIV. Zwracając się do Polaków podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie, przypomniał także postać św. Maksymiliana Marii Kolbego i zaapelował o wybieranie drogi pokoju.

W środę, podczas audiencji generalnej w bazylice watykańskiej, papież Leon XIV zwrócił się do Polaków, mówiąc: „Sierpień to miesiąc ważnych dla was rocznic. Dzięki wstawiennictwu Maryi 15 sierpnia 1920 roku dokonało się zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, które odmieniło losy Polski i Europy”.

W wigilię Wniebowzięcia obchodzone jest wspomnienie liturgiczne świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który oddał życie za współwięźnia w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz - przypomniał.

Niech wspominanie tych wydarzeń kieruje nasze kroki na drogę pokoju, wskazywaną przez Niepokalaną. Wszystkim wam błogosławię - dodał Ojciec Święty.

Bitwa Warszawska - przełom wojny polsko-bolszewickiej

Bitwa Warszawska, stoczona w sierpniu 1920 roku, była jednym z najważniejszych wydarzeń w historii odrodzonej Polski. Starcie z Armią Czerwoną zdecydowało o losach wojny polsko-bolszewickiej i zatrzymało marsz bolszewików na zachód Europy.

Latem 1920 roku sytuacja Polski była bardzo trudna. Wojska sowieckie zbliżały się do Warszawy, a w kraju panowało poczucie zagrożenia. Władze apelowały o mobilizację, a do armii zgłaszali się ochotnicy - wśród nich uczniowie, studenci, robotnicy i chłopi. Utworzono Armię Ochotniczą, którą dowodził generał Józef Haller.

Kluczową rolę w przygotowaniu polskiej obrony odegrał naczelny wódz Józef Piłsudski. Plan zakładał powstrzymanie ofensywy przeciwnika na przedpolach Warszawy, a następnie przeprowadzenie uderzenia znad Wieprza na odsłonięte skrzydło wojsk sowieckich. Decydujące walki trwały od 13 do 25 sierpnia.

Polacy skutecznie odparli atak na stolicę, m.in. w ciężkich walkach pod Radzyminem i Ossowem. Następnie grupa uderzeniowa dowodzona przez Piłsudskiego rozpoczęła ofensywę znad Wieprza. Manewr zaskoczył Armię Czerwoną i doprowadził do jej odwrotu. Wojska Michaiła Tuchaczewskiego poniosły dotkliwą klęskę.

Zwycięstwo określane jest często mianem „Cudu nad Wisłą”. Nazwa ta nawiązuje do przekonania, że obrona Warszawy miała wyjątkowy, niemal niewytłumaczalny charakter. Historycy wskazują jednak przede wszystkim na znaczenie polskiego planu operacyjnego, wysiłku żołnierzy, pracy wywiadu oraz błędów popełnionych przez stronę sowiecką.

Bitwa Warszawska uratowała niepodległość Polski, odzyskaną zaledwie dwa lata wcześniej. Została uznana za 18. przełomową bitwę w historii świata przez Edgara Vincenta D'Abernon, brytyjskiego polityka, dyplomatę i pisarza. Jej rocznica, 15 sierpnia, obchodzona jest w Polsce jako Święto Wojska Polskiego.