Odkąd Donald Trump został prezydentem USA, relacje między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi znacząco się pogorszyły. Przestraszone działaniami amerykańskiej administracji kraje europejskie mogą szukać współpracy z innymi krajami spoza Wspólnoty. Jednym z nich jest Turcja.

Groźby ze strony Donalda Trumpa, próba przywrócenia stosunków Stanów Zjednoczonych z Rosją i odcięcie wsparcia dla Ukrainy przestraszyły kraje europejskie - czytamy we wtorkowym wydaniu "Financial Times". Unia Europejska poszukuje sposobów na zwiększenie współpracy z Turcją i innymi sąsiadami spoza Wspólnoty, by zwiększyć swoje zdolności obronne.

Dziennik przypomniał, że szef tureckiego resortu spraw zagranicznych Hakan Fidan wziął udział przed tygodniem w spotkaniu liderów europejskich w Londynie na temat bezpieczeństwa i wsparcia dla Ukrainy. Turcja posiada drugą co do wielkości armię w NATO, która liczy ponad 800 tys. żołnierzy, w tym rezerwistów.

"Jesteśmy gotowi do współpracy"

Wcześniej w lutym podczas prywatnego lunchu z europejskimi liderami szef NATO Mark Rutte zwrócił uwagę na znaczenie zwiększonej współpracy z Turcją i wezwał obecnych do podjęcia działań w tym kierunku - podał "Financial Times", powołując się na trzech rozmówców, którzy mają wiedzę na ten temat. Rzecznik sekretarza generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego odmówił komentarza.

Wszystko się zmienia. W pewnej chwili trzeba zdecydować, kogo się chce w swojej drużynie, bez względu na różne problemy, które się pojawiają - powiedział jeden z przedstawicieli wysokiej rangi władz UE, komentując stosunki z Ankarą. Wyraził przekonanie, że Turcja "musi też wyjaśnić swoją wieloznaczność względem Rosji".

Ankara stara się utrzymywać poprawne stosunki zarówno z Ukrainą, jak i z Rosją. Relacje między Turcją, która jest krajem kandydującym do UE, i Wspólnotą od dawna pozostają napięte. Głównymi wyzwaniami dla poprawy stosunków jest kwestia praw i wolności w Turcji oraz nierozwiązany problem podzielonego Cypru. UE i Turcja często nie zgadzają się też w kwestii tureckiej polityki zagranicznej.

"Financial Times" zaznaczył, że kraje europejskie spierają się, czy sektor zbrojeniowy kraju trzeciego powinien korzystać na unijnych inicjatywach mających na celu zwiększenie wydatków na zbrojenia.

Określamy obecnie najlepszy sposób postępowania - powiedział w ubiegłym tygodniu "FT" szef tureckiego MSZ, pytany o potencjalny wpływ decyzji prezydenta Donalda Trumpa na europejskie warunki bezpieczeństwa. Jeśli to poskutkuje nową europejską strukturą bezpieczeństwa, jesteśmy gotowi do współpracy - dodał.

Premier Donald Tusk zapowiedział w piątek w Sejmie, że w tym tygodniu złoży wizytę w Turcji.