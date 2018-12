W Chinach zatrzymano byłego kanadyjskiego dyplomatę Michaela Kovriga - potwierdził think tank, w którym mężczyzna obecnie pracuje. Pekin groził niedawno Ottawie "poważnymi konsekwencjami" w związku z aresztowaniem dyrektor finansowej firmy Huawei.

Organizacja pozarządowa International Crisis Group, w której Kovrig pełni funkcję eksperta ds. Azji Północno-Wschodniej, napisała na swojej stronie internetowej, że zapoznała się z doniesieniami o jego zatrzymaniu w Chinach. Wcześniej we wtorek informowała o tym agencja Reutera, powołując się na dwa anonimowe źródła.

Robimy, co w naszej mocy, by uzyskać dodatkowe informacje o miejscu pobytu Michaela oraz aby został on szybko i bezpieczne zwolniony - napisano w komunikacie na stronie think tanku, którego główna siedziba mieści się w Brukseli.

Nie wiadomo, z jakiego powodu zatrzymano Kovriga, ani czy jego sprawa ma związek z niedawnym aresztowaniem w Kanadzie wiceprezes i dyrektor finansowej chińskiego koncernu telekomunikacyjnego Huawei, Meng Wanzhou.

Meng została aresztowana 1 grudnia lotnisku w Vancouver na wniosek władz amerykańskich, które wystąpiły o jej ekstradycję. Waszyngton podejrzewa ją o ukrycie związków jej firmy z przedsiębiorstwem Skycom, które próbowało sprzedać sprzęt Iranowi wbrew nałożonym na ten kraj sankcjom amerykańskim.

W sobotę chińskie MSZ złożyło protest w tej sprawie na ręce kanadyjskiego ambasadora w Pekinie. Chińskie władze zażądały natychmiastowego uwolnienia Meng i zagroziły, że w przeciwnym wypadku "konsekwencje będą poważne, a Kanada poniesie pełną odpowiedzialność".

Według informacji z profilu Kovriga w sieci Linkedin pracował on jako dyplomata w latach 2003-2016. Od września 2014 roku do sierpnia 2016 roku był wicekonsulem w Pekinie.

International Crisis Group przedstawia się na swojej stronie internetowej jako niezależna organizacja pracująca na rzecz zapobiegania wojnom i kształtowania polityki, która uczyni świat bardziej pokojowym. Kovrig zajmuje się m.in. kwestiami Chin, Morza Południowochińskiego i bezpieczeństwa w Azji Północno-Wschodniej.

Według strony think tanku Kovrig opublikował niedawno w amerykańskim dzienniku "Miami Herald" artykuł, w którym ocenił, że "stan relacji amerykańsko-chińskich jest obecnie najgorszy od czasu prodemokratycznych protestów na placu Tiananmen w Pekinie z 1989 roku".

Najnowszy wpis na koncie Kovriga na Twitterze został opublikowany w niedzielę. Agencji Reutera nie udało się do Kanadyjczyka dodzwonić, a chińskie MSZ i ministerstwo bezpieczeństwa publicznego nie odpowiedziały na przesłane faksem prośby o komentarz.

