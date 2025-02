Teraz narosła potrzeba, by zwielokrotnić nakłady - i to znacząco. Oznacza to więcej wydatków z kasy publicznej, ale też jestem gotowa poszukiwać całego pakietu rozwiązań elastycznych, także w ramach paktu stabilności i wzrostu, by zwielokrotnić znacząco nakłady na obronność - powiedziała.

Chodzi o reguły fiskalne, które nakładają na kraje członkowskie obowiązek utrzymywania deficytu w budżecie poniżej 3 proc. PKB.

Szefowa KE wskazała przy tym, że drugim filarem finansowania jest współpraca z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, jeżeli chodzi o elastyczność przyznawania kredytów. Wreszcie potrzebujemy też więcej finansowania prywatnego - dodała.

Komisja Europejska zamierza też zaprezentować "białą księgę" dotyczącą unijnej obronności.

Von der Leyen zapowiedziała też poświęcony obronności kolejny szczyt UE-Wielka Brytania, który ma odbyć się w tym państwie w maju.