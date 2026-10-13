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Uzbrojona eskorta na granicy. „Czarne Rusy” przyznają się do winy i grożą sąsiadom Białorusi

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 13 października (07:08)

Grupa o nazwie „Czarne Rusy” na nagraniu opublikowanym na Telegramie przyznała się do próby przerzucenia na teren Łotwy 20 migrantów. Uzbrojeni i zamaskowani mężczyźni grozili łotewskim żołnierzom – podała telewizja LTV. Janis Sarts, dyrektor Centrum Eksperckiego NATO ds. Komunikacji Strategicznej, przekonuje jednak, że żadnej grupy nie ma, a wszystko jest operacją służb rosyjskich i białoruskich.

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Uzbrojona eskorta na granicy. „Czarne Rusy” przyznają się do winy i grożą sąsiadom Białorusi
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Przekroczyli granicę, zabrali kamery

Do incydentu doszło w nocy z 5 na 6 października. Według łotewskiego wojska i resortu spraw wewnętrznych była to szczególnie agresywna próba nielegalnego przekroczenia granicy przez migrantów z udziałem „uzbrojonej i zamaskowanej eskorty”. 

Mężczyźni towarzyszący migrantom po stronie białoruskiej usiłowali przepchnąć ich na stronę Łotwy, kierując przy tym groźby w kierunku łotewskich żołnierzy – poinformował wówczas minister spraw wewnętrznych Janis Dombrava. 

Po tym incydencie grupa zamaskowanych osób nielegalnie przekroczyła granicę i zabrała kamery monitoringu łotewskich służb. Przed przybyciem funkcjonariuszy udało im się wrócić na stronę Białorusi.

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„Zawali się po naszym pierwszym ataku”

„To był test dla Łotwy, który został oblany. Wkrótce zobaczycie coś podobnego w innych częściach naszej granicy. Unia Europejska i NATO to kolos na glinianych nogach, który zawali się po naszym pierwszym ataku” – przekazano w opublikowanym na kanale Telegram nagraniu grupy „Czarne Rusy”, która przyznała się do odpowiedzialności za incydent. 

Grupa zapowiedziała również, kontynuację działań sabotażowych wymierzonych w sąsiadów Białorusi. 

Sartsa mówi o operacji informacyjnej

Komentatorzy telewizji LTV uważają, że pojawienie się takiej samozwańczej grupy to przykrywka dla operacji hybrydowych stworzonych przez białoruskie i rosyjskie służby specjalne. Według szefa Centrum Eksperckiego NATO ds. Komunikacji Strategicznej w Rydze Janisa Sartsa, na Białorusi i w Rosji istnienie takich niezależnych grup jest niemożliwe.

Z jednej strony rozumiem, że być może Białorusini chcą w ten sposób pokazać, że to nie oni odpowiadają za incydent. Jak słyszeliśmy, niedawno podobne stanowisko zajęli również w ONZ. Nie dajmy się zwieść! To, co dzieje się na granicy, jest bezpośrednio związane zarówno z władzami Białorusi, jak i Rosji. To, co tam teraz robią, to czysta operacja informacyjna – stwierdził w rozmowie z LTV.

Łotwa od kilku miesięcy zmaga się z coraz większą presją migracyjną na granicy wschodniej i rosnącą liczbą przypadków nielegalnego przekroczenia granicy. Latem granicę od strony Białorusi próbowało przekroczyć łącznie kilka tysięcy, a od początku roku już ponad 12 tys. osób, czyli tyle, ile w całym 2025 r. Na początku października rząd Andrisa Kulbergsa przedłużył do końca roku, zainicjowaną w sierpniu, operację „Wilkołak” (łot. Vilkatis) wymierzoną przeciwko nielegalnym migrantom, pochodzącym głównie z państw Afryki i Bliskiego Wschodu, którzy wykorzystują szlak białorusko-łotewski do przedostania się dalej na teren UE.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Czarne Rusy operacja hybrydowa

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