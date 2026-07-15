USA wybija złote monety z wizerunkiem Trumpa

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Sekretarz skarbu Scott Bessent poinformował, że Mennica Stanów Zjednoczonych rozpocznie emisję złotej jednodolarówki z podobizną Donalda Trumpa. Moneta ma być wyrazem uznania dla „dziedzictwa wolności i patriotyzmu” z okazji obchodów 250-lecia niepodległości USA.

„Podczas gdy Ameryka upamiętnia 250 lat niepodległości, Mennica USA zacznie wybijać tę nową złotą jednodolarówkę, by uczcić trwałe dziedzictwo wolności i symbol patriotyzmu” – napisał Bessent w oficjalnym oświadczeniu opublikowanym na platformie X.

„Przedstawiając prezydenta Trumpa, celebruje siłę amerykańskich wartości i obietnicę kraju poświęconego zachowaniu wolności dla wszystkich” – dodał.

Kontrowersje wokół wizerunku prezydenta na pieniądzach

Początkowo planowano, by twarz Donalda Trumpa pojawiła się na specjalnej edycji 250-dolarowego banknotu. Jednak zgodnie z obowiązującym prawem, na amerykańskich banknotach nie mogą znajdować się wizerunki żyjących głów państwa. Kongres dotychczas nie zgodził się na zmianę tych przepisów, dlatego zdecydowano się na emisję monety.

Wcześniej ogłoszono, że na banknotach pojawi się także podpis prezydenta. Wizerunek Trumpa trafił już na specjalne edycje paszportów jubileuszowych oraz na tzw. „złote karty”, które gwarantują prawo stałego pobytu w USA po wpłacie miliona dolarów.

Obchody 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych obfitują w inicjatywy związane z prezydentem Trumpem. Jego nazwisko pojawiło się m.in. na portalu z lekami na receptę oraz na kontach inwestycyjnych dla nowo narodzonych dzieci. W ubiegłym tygodniu lotnisko w Palm Beach zostało przemianowane na lotnisko im. Donalda J. Trumpa, co było decyzją władz stanowych Florydy.