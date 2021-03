Biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego (ODNI) opublikowało w środę odtajnioną ocenę dotyczącą zagrożenia ze strony rodzimych terrorystów. Według służb ryzyko w tym roku jest "podwyższone" zaś największe zagrożenie stanowić mają "samotne wilki" motywowane rasizmem.

Według służb ryzyko zagrożenia terrorystycznego w tym roku jest "podwyższone" / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / PAP/EPA

Opublikowany dokument jest podsumowaniem ocen zagrożeń płynących ze strony rodzimych ekstremistów, jakich dokonały służby wchodzące w skład amerykańskiej wspólnoty wywiadu.

Według wspólnoty, na którą składa się 17 różnych służb, w roku 2021 zagrożenie ze strony wewnętrznych ruchów promujących przemoc jest "podwyższone". To efekt "trwałych motywacji związanych z uprzedzeniami wobec mniejszości", interwencjami państwa oraz obostrzeniami związanymi z pandemią, ale również "nowych socjopolitycznych zjawisk", takich jak "narracje o oszustwach wyborczych" czy ośmielającym efekcie szturmu na Kapitol. Wszystko to "niemal na pewno popchnie niektórych rodzimych terrorystów do prób przemocy" - oceniają służby.



W raporcie czytamy też, że najbardziej prawdopodobnymi autorami zamachów są samotni sprawcy zradykalizowani przez skrajne ideologie w internecie lub niewielkie komórki ekstremistów, co w konsekwencji utrudnia wykrywanie i zapobieganie zamachom.



Jednocześnie śmiertelne zagrożenie stanowią "rasowo lub etnicznie motywowani ekstremiści" oraz grupy typu guerilla. Biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego zauważa też, że amerykańskie organizacje głoszące supremację białej rasy podtrzymują "potencjalnie niepokojące" kontakty ze swoimi zagranicznymi odpowiednikami.



Służby zauważają, że głównym narzędziami rodzimych terrorystów są media społecznościowe, zarówno te główne, jak i mniejsze oraz szyfrowane komunikatory. Służą one rekrutacji nowych członków, rozprzestrzeniania propagandy, a także planowania ataków.



Dokument jest kolejnym ruchem ze strony nowej administracji podkreślającym kwestię zagrożenia ze strony krajowych ekstremistów w kontekście szturmu zwolenników Donalda Trumpa na Kapitol. Wcześniej na problem m.in. ekstremistów w siłach zbrojnych wskazywał szef Pentagonu Lloyd Austin, zapowiadając że wyplenienie skrajnie prawicowego radykalizmu będzie jednym z jego priorytetów.