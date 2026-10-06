Ukraiński polityk wezwał do negocjacji z Rosją. Spotkała go kara

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Klub parlamentarny Europejska Solidarność wykluczył Ołeksija Honczarenkę ze swoich szeregów z powodu jego wypowiedzi o konieczności rozpoczęcia rozmów pokojowych z Rosją. Jako powód podano rozbieżności dotyczące zakończenia wojny i przyszłej architektury bezpieczeństwa Ukrainy.

„Publiczne stanowisko Ołeksija Honczarenki w sprawie zakończenia wojny oraz przyszłej architektury bezpieczeństwa Ukrainy rozeszło się ze stanowiskiem frakcji Europejska Solidarność i jej zasadami ideologicznymi” – napisano w oświadczeniu partii, opublikowanym w poniedziałek późnym wieczorem na platformach społecznościowych.

„Właśnie dlatego klub parlamentarny podjął decyzję, że ze względu na różnice ideologiczne nie możemy dalej podążać wspólną ścieżką polityczną” – dodano.

Decyzję poprzedziła dyskusja wokół wypowiedzi deputowanego na temat wojny. 2 października br. polityk napisał na Telegramie, że Ukraina „przegrywa wojnę” i zaproponował rozmowy z Rosją m.in. w sprawie wstrzymania ataków na porty i przedsiębiorstwa. Wezwał również do wysłania sygnału o gotowości do rozmów na temat neutralnego statusu Ukrainy.

Nieco później w rozmowie z BBC News potwierdził, że oświadczenie Europejskiej Solidarności oznacza wykluczenie go z frakcji. Tak, zostałem wykluczony - odpowiedział na pytanie, jak należy rozumieć decyzję partii. O jego wykluczeniu poinformował również poseł tej formacji Wołodymyr Wiatrowycz.

Z formalnego punktu widzenia Ołeksij Honczarenko pozostaje członkiem frakcji. Zgodnie z regulaminem Rady Najwyższej Ukrainy decyzja o wykluczeniu deputowanego z frakcji jest ogłaszana na posiedzeniu plenarnym przez przewodniczącego parlamentu na podstawie wniosku przewodniczącego frakcji. Po wykluczeniu z frakcji nie straci też mandatu deputowanego, ponieważ został wybrany w jednomandatowym okręgu wyborczym w obwodzie odeskim.

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Ołeksij Honczarenko nie jest jednak jedynym ukraińskim politykiem, który w ostatnim czasie opowiedział się za intensyfikacją rozmów pokojowych z Rosją. Deputowany rządzącej partii Sługa Narodu Danyło Hetmancew wskazywał na potrzebę stabilizacji gospodarki i rozpoczęcia odbudowy Ukrainy.

„Dopóki trwa wojna, ludzie, przedsiębiorstwa i inwestorzy nie są w stanie normalnie planować nawet najbliższej przyszłości. Bez tego nie ma ani inwestycji, ani rozwoju, ani odbudowy. Dlatego nawet w tym roku istnieje duże ryzyko, że nasza gospodarka odnotuje ujemny wynik” - napisał na Facebooku.

Powołując się na wyniki ukraińskich sondaży opinii społecznej, ocenił również, że większość Ukraińców poparłaby negocjacje i pokój na trudnych warunkach, jeśli gwarantowałyby one trwałe zakończenie wojny, w tym „powstrzymanie kolejnych prób dokonywania zmian ładu światowego kosztem Ukrainy i życia jej obywateli”. Dodał, że jego zdaniem osoby, które nie wyrażają takiego stanowiska, nie chcą udzielać odpowiedzi niezgodnych z „dominującym w mediach trendem prowojennym”.

Za zakończeniem wojny poprzez negocjacje opowiedział się również mer Charkowa Ihor Terechow. W polemice z byłym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy Walerijem Załużnym podkreślił, że to Rosja rozpoczęła wojnę i odpowiada za jej kontynuowanie, dlatego na Moskwę powinien być skierowany międzynarodowy nacisk. Jednocześnie zaznaczył, że w Charkowie szczególnie widoczna jest cena tej wojny - zniszczenia i straty w ludziach.

„Logika 'partii wojny' zaczyna się tam, gdzie wojnę uznaje się za bezalternatywną przyszłość Ukrainy. Nie zgadzam się z tym. Zdolność do obrony powinna służyć zachowaniu kraju i jego mieszkańców. Pragnienie pokoju nie wymaga usprawiedliwień” - oświadczył.