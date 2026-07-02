UE zakaże dzieciom mediów społecznościowych? Ursula von der Leyen ogłosi 16 września

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Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas dorocznego przemówienia o stanie Unii Europejskiej ma ogłosić propozycje dotyczące wprowadzenia ogólnounijnego zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci. Jak poinformował serwis Euractiv, powołując się na unijnych urzędników i dyplomatów, wystąpienie odbędzie się 16 września w Strasburgu.

Zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci

Byłby to jak dotąd najsilniejszy polityczny sygnał ze strony Brukseli, że Unia zamierza wprowadzić wspólne ograniczenia wiekowe dotyczące korzystania z mediów społecznościowych. Pomysł jest odpowiedzią na trwające od miesięcy naciski państw członkowskich, które domagają się skuteczniejszej ochrony dzieci w internecie.

Jak zastrzegają przedstawiciele Komisji Europejskiej, ostateczne ramy prawne nie zostały jeszcze ustalone. Oczekuje się jednak, że inicjatywa utoruje drogę do przyjęcia unijnych przepisów lub innych środków regulacyjnych, które zobowiążą platformy społecznościowe do uniemożliwiania zakładania kont dzieciom poniżej określonego wieku.

Jeden z przedstawicieli stolicy państwa członkowskiego przekazał, że urzędnicy Komisji poinformowali już rządy, aby spodziewały się zapowiedzi we wrześniu. To wzmacnia oczekiwania, że Ursula von der Leyen wykorzysta swoje programowe wystąpienie do przedstawienia tej inicjatywy.

Nie wiadomo jednak, jaki minimalny wiek zaproponuje Komisja ani jak nowe ograniczenia miałyby działać w praktyce. Wśród rozważanych rozwiązań znajdują się m.in. obowiązkowa zgoda rodziców na korzystanie z mediów społecznościowych oraz pełne ograniczenia oparte na technologii weryfikacji wieku.

Najpierw raport ekspertów

Grupa doradcza powołana przez Ursulę von der Leyen ma przedstawić raport dotyczący ochrony dzieci w internecie 13 lipca.

Do tego czasu - jak zaznacza jeden z urzędników - „nie da się przewidzieć kierunku politycznego ani konkretnych kolejnych kroków”.

Według źródeł Euractiv bezpieczeństwo dzieci w sieci stało się jednym z najważniejszych priorytetów przewodniczącej Komisji Europejskiej podczas jej drugiej kadencji. Jeden z przedstawicieli państwa członkowskiego określił ten temat jako jej osobisty „projekt bliski sercu”, dodając, że rządy oczekują od Komisji, iż po miesiącach politycznych deklaracji „wypełni te obietnice konkretnymi działaniami”.

Państwa członkowskie wywierają presję

Bruksela działa pod rosnącą presją, ponieważ kolejne państwa UE wdrażają własne regulacje dotyczące dostępu dzieci do mediów społecznościowych. Takie rozwiązania przyjęły już Francja, Hiszpania, Niemcy, Dania i Grecja.

Jeszcze dalej poszła Australia. W 2024 roku przyjęto tam pierwszą na świecie ustawę zobowiązującą największe platformy społecznościowe do uniemożliwienia posiadania kont osobom poniżej 16. roku życia. Przepisy weszły w życie w grudniu 2025 roku. Ursula von der Leyen wielokrotnie wskazywała australijskie rozwiązania jako wzór skutecznej ochrony dzieci w internecie.

Podobną drogą zamierza podążyć także Wielka Brytania. W ubiegłym miesiącu tamtejszy rząd zapowiedział przygotowanie przepisów zakazujących korzystania z głównych platform społecznościowych osobom poniżej 16. roku życia. Regulacje, wzorowane na australijskich, mają wejść w życie wiosną 2027 roku i uzupełnią obowiązującą ustawę o bezpieczeństwie w internecie.

Irlandia chce wspólnego stanowiska UE

Irlandia, sprawująca obecnie rotacyjną prezydencję w Radzie UE, uznała bezpieczeństwo dzieci w internecie za jeden ze swoich priorytetów i dąży do wypracowania wspólnego europejskiego systemu weryfikacji wieku użytkowników.

Ta kwestia nabiera tempa - powiedział w ubiegłym tygodniu premier Irlandii Micheal Martin. Spodziewamy się dość konkretnych propozycji i pomysłów i uważam, że istnieje szansa na wypracowanie ogólnoeuropejskiego stanowiska w sprawie ochrony dzieci w internecie.

Jeden z unijnych dyplomatów zwrócił uwagę, że Bruksela znajduje się pod coraz większą presją, by działać, zanim przepisy krajowe zaczną się zbyt mocno od siebie różnić. Im dłużej się zwleka, tym mniej elastyczne są państwa członkowskie w dostosowywaniu swoich ram prawnych - powiedział.

Parlament Europejski apeluje o szybsze działania

Do przyspieszenia prac nad nowymi regulacjami wezwała również Christel Schaldemose, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego.

Nie działa wystarczająco szybko, a to stanowi problem - oceniła. Dyskutujemy nad tym już od dłuższego czasu.

Jako przykład działań podejmowanych niezależnie od Brukseli wskazała Danię, która chce wprowadzić obowiązek uzyskania zgody rodziców przez osoby poniżej 15. roku życia chcące korzystać z mediów społecznościowych.

Ekspert ds. bezpieczeństwa dzieci w internecie, śledzący prace panelu doradczego Komisji, ocenił, że lato byłoby nietypowym momentem na ogłoszenie tak ważnej inicjatywy. Jego zdaniem znacznie bardziej prawdopodobnym terminem jest właśnie wrześniowe przemówienie o stanie Unii.

Tymczasem rzecznik Komisji Europejskiej zapewnił w ubiegłym tygodniu, że nadal analizowane są „różne opcje” dotyczące ograniczenia dostępu dzieci do mediów społecznościowych. Podkreślił jednocześnie, że ostateczny kształt ewentualnej propozycji pozostaje otwarty.