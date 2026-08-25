Trump prowokuje Kanadę. Chce zmienić nazwę jeziora Ontario

RMF24

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że poważnie rozważa zmianę nazwy jeziora Ontario na „Jezioro Ameryki”. To kolejny rozdział w eskalującym konflikcie handlowym pomiędzy USA a Kanadą.

„Nie spodziewamy się już interesów z Ontario”

Trump, znany z kontrowersyjnych decyzji i medialnych wystąpień, tym razem zaskoczył opinię publiczną wpisem na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

„Stany Zjednoczone poważnie rozważają zmianę nazwy jeziora Ontario na Jezioro Ameryki, bo nie spodziewamy się prowadzenia dalej wielu interesów z Ontario. Dziękuję za uwagę w tej kwestii!” – napisał prezydent USA.

Jego słowa to bezpośrednia odpowiedź na fiasko negocjacji w sprawie nowego układu handlowego USMCA, obejmującego USA, Kanadę i Meksyk. Trump dzień wcześniej zapowiedział także drastyczne podwyższenie ceł na kanadyjskie auta i ciężarówki – nawet do 50 procent. Kanada już zapowiedziała odwet.

Jezioro Ontario – symbol podziału?

Jezioro Ontario to jedno z pięciu Wielkich Jezior, przez które przebiega granica amerykańsko-kanadyjska. Po jednej stronie leży kanadyjska prowincja Ontario, po drugiej amerykański stan Nowy Jork.

To nie pierwszy raz, gdy Trump decyduje się na symboliczne zmiany geograficzne – wcześniej przemianował Zatokę Meksykańską na „Zatokę Amerykańską”, a najwyższy szczyt Ameryki Północnej ponownie nazwał Mt. McKinley.

Słowne przepychanki na szczycie

Atmosferę podgrzewają także osobiste wycieczki polityków. Premier Ontario Doug Ford nazwał Trumpa „nieudacznikiem” i zasugerował, by „pocałował go w d...”. Trump nie pozostał dłużny, określając Forda mianem „klauna”. Tak ostre słowa nie pomagają w deeskalacji konfliktu.

Spór to wynik tego, że obie strony nie doszły do porozumienia w sprawie nowego układu handlowego w ramach traktatu USMCA (obejmującego USA, Kanadę i Meksyk). Obie strony oskarżają się wzajemnie o to, że w ostatniej chwili zerwały negocjacje, dodając niespodziewane żądania. Według kanadyjskiego premiera Marka Carneya wymagania USA godziły w suwerenność Kanady, w tym ochronę języka francuskiego w Kanadzie.

„Nigdy nawet nie pomyślałem o takiej głupiej rzeczy” – napisał prezydent USA, oskarżając Carneya o szerzenie „kłamstw” dla zdobycia poparcia frankofońskiej części Kanady.

Co dalej z relacjami USA-Kanada?

Na razie nie widać szans na szybkie zakończenie sporu. Obie strony zapowiadają kolejne kroki odwetowe, a symboliczna walka o nazwę jeziora Ontario może być tylko początkiem dłuższej batalii o wpływy i interesy po obu stronach granicy.