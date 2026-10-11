Kijów, Moskwa, rozejm. "Nie łamcie go!" - pisze Trump

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Prezydent USA Donald Trump poinformował w niedzielę, że Ukraina i Rosja miały zgodzić się na – jak to określił – „rozejm energetyczny”. Stosowny wpis opublikował na swoim portalu Truth Social.

We wpisie w serwisie Truth Social Trump przekazał, że porozumienie ma obowiązywać natychmiast. Nie podał jednak żadnych szczegółów dotyczących jego warunków.

„Obie strony się zgodziły. Nie łamcie go!” – podkreślił Trump.

W chwili publikacji informacji nie było oficjalnego potwierdzenia ze strony władz w Kijowie ani w Moskwie – podaje Reuters.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział jednak portalowi Axios, że zapowiedź Donalda Trumpa dotycząca rozejmu była dla niego nową informacją. Dodał, że jeśli Rosja zgodzi się na zawieszenie broni dotyczące infrastruktury energetycznej, Ukraina także je zaakceptuje.

Jeśli prezydent Trump wynegocjował to z Putinem, prosimy o informację, kiedy rozejm wejdzie w życie. Jesteśmy gotowi i zaakceptujemy go - stwierdził.

Rosyjski koncern atomowy Rosatom poinformował z kolei, że spodziewa się wkrótce porozumienia w sprawie naprawy części elementów linii energetycznej Dniprovska. Przekazał również, że liczy na szybkie uzgodnienie zawieszenia broni, które umożliwiłoby naprawę urządzeń Zaporoskiej Elektrowni Cieplnej, dodając, że w negocjacje zaangażowane są również rosyjskie MSZ oraz Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej – informuje Reuters.

Zełenski o zawieszeniu broni i szansie na wybory

Również w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział amerykańskiej stacji ABC, iż jeśli Rosja zgodzi się na 60 dni całkowitego zawieszenia broni, na Ukrainie zostaną zorganizowane wybory.

Była to odpowiedź na krytykę ze strony Trumpa, który w sobotę wytknął Zełenskiemu, iż, zdaniem gospodarza Białego Domu, mógł on „wiele razy zakończyć wojnę, ale woli tego nie robić”. Trump ocenił też, że to czas, by Ukraina wybrała nowego prezydenta.