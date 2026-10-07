Trump chce porozmawiać z Putinem. W tle śmierć w rosyjskim laboratorium

RMF24

Prezydent USA Donald Trump ma zaplanowaną rozmowę z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Tematem ma być śmierć 28-letniej Darii Szypiłowej - pracownicy instytutu zajmującego się dżumą w rosyjskim obwodzie irkuckim na Syberii.

Mam zaplanowaną rozmowę (z nim) – powiedział dziennikarzom Donald Trump, odpowiadając na pytanie o to, czy rozmawiał z Putinem. Dodał, że do rozmowy dojdzie wkrótce.

Przywódca USA zapowiedział też, że najpewniej w środę strona amerykańska będzie mogła przekazać w tej sprawie więcej informacji.

Dzień wcześniej Trump zaoferował Rosji pomoc w związku ze śmiercią pracownicy instytutu.

„Zachęcamy Rosję do przejrzystości”

We wtorek sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział, że informacje przekazane przez Moskwę są „wciąż dość ograniczone”.

Zachęcamy Rosję do przejrzystości i przekazania światu większej ilości informacji, abyśmy wszyscy mogli odpowiednio i właściwie zareagować – zaapelował do Moskwy Rubio.

Być może nic tam się nie dzieje. Być może sprawa jest większa, niż sądziliśmy. Nie wiemy — dodał.

Bardzo uważnie to monitorujemy, z godziny na godzinę – powiedział szef amerykańskiej dyplomacji. Śledzi to wiele agencji, nie tylko w USA, ale również na arenie międzynarodowej — zaznaczył.

Dżuma w Rosji: KE monitoruje informacje o incydencie w laboratorium w Szelechowie Komisja Europejska monitoruje informacje dotyczące incydentu w laboratorium w Rosji, po którym pojawiły się doniesienia o możliwym przypadku dżumy – przekazała w poniedziałek rzeczniczka KE Eva Hrncirova. Bruksela pozostaje w kontakcie z ekspertami…

Waszyngton wysyła sygnał do Moskwy

Jak napisał dziennik „Wall Street Journal”, USA ostrzegły Moskwę za pośrednictwem poufnej komunikacji dyplomatycznej, że nieujawnienie szczegółów dotyczących śmierci pracownicy laboratorium jest sprzeczne z jej międzynarodowymi zobowiązaniami w zakresie ochrony zdrowia.

Według amerykańskich urzędników, których cytuje gazeta, Rosja przekazała USA niewiele informacji na temat incydentu.

Rzecznik Departamentu Stanu powiedział, że resort oficjalnie zwrócił się do rosyjskiego rządu o dodatkowe informacje oraz pozostaje w kontakcie z innymi państwami.

„WSJ” zaznaczył, że cztery dni po śmierci Darii Szipiłowej, rosyjskie władze nadal nie ujawniły dokładnej przyczyny jej zgonu. Poinformowano jedynie, że zmarła na zapalenie płuc.

Doniesienia o dżumie w Rosji. Departament Stanu USA reaguje Departament Stanu USA reaguje na doniesienia o domniemanych przypadku śmierci z powodu dżumy w Rosji. Taką informację przekazał telewizji CNN rzecznik departamentu.

Międzynarodowe przepisy dotyczące zdrowia publicznego

Zgodnie z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi zdrowia publicznego państwa są zobowiązane do powiadomienia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w ciągu 24 godzin o zdarzeniu, które może stać się zagrożeniem dla zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. Porozumienie wymaga również od sygnatariuszy przekazywania zaktualizowanych danych, w tym wyników badań laboratoryjnych oraz informacji o działaniach podejmowanych w celu ograniczenia zagrożenia.

Moskwa przekazała WHO pewne informacje, jednak nadal nie odpowiedziała na podstawowe pytania dotyczące tego przypadku, w tym na pytanie, jakie badania zostały przeprowadzone.

WHO uspokaja

WHO poinformowała we wtorek, że prowadzi konsultacje z rosyjskimi władzami. Według organizacji ryzyko związane z tym zdarzeniem jest niskie dla Rosji i bardzo niskie dla Europy.

Urzędnicy, na których powołuje się „WSJ”, twierdzą, że nie ma żadnych oznak, by przypadek w Rosji mógł doprowadzić do wybuchu epidemii o skali porównywalnej z pandemią Covid-19.

Rozbita probówka z patogenem dżumy płucnej

25 września 28-letnia pracownica instytutu badawczego w obwodzie irkuckim rozbiła probówkę zawierającą patogen dżumy płucnej. Jak podały rosyjskie media, cztery dni później kobieta została przyjęta do szpitala z objawami ciężkiego zapalenia płuc. Zmarła w nocy z 1 na 2 października. Po jej śmierci władze wprowadziły kwarantannę w kilku placówkach medycznych w regionie i objęły obserwacją medyczną około 200 osób, które miały z nią kontakt.

Komunikat GIS ws. dżumy

W poniedziałek komunikat w tej sprawie wydał polski Główny Inspektor Sanitarny.

„Na chwilę obecną w oficjalnych źródłach strony rosyjskiej ani międzynarodowych organizacji zdrowia publicznego nie opublikowano informacji potwierdzających wystąpienie przypadków dżumy u ludzi na terenie Federacji Rosyjskiej” – przekazał GIS.

Objawy dżumy – jak czytamy – rozwijają się szybko, przeciętnie w ciągu kilku dni od zakażenia bakterią Y. pestis. Leczenie polega na podawaniu antybiotyków. Aby było skuteczne, musi być podjęte najlepiej w ciągu 24 godzin od wystąpienia objawów.

Ostatni przypadek dżumy w Rosji odnotowano w 2016 r. w Kraju Ałtajskim na południu Rosji. Ogniska choroby utrzymują się w Mongolii.

We wrześniu WHO ogłosiła, że w latach 2019-25 w dziesięciu krajach odnotowano ponad 3,8 tys. podejrzewanych przypadków dżumy oraz 423 zgony związane z tą chorobą.

Jak czytamy, przypadki dżumy mogą występować w krajach Ameryki, Afryki czy Azji, lecz od ponad 50 lat nie występują w Europie. Ostatnie zachorowania w Polsce notowano w czasie epidemii pod koniec XVIII wieku.