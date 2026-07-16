To on miał być nowym szefem MON Ukrainy. Zełenski robi przemeblowanie

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Ihor Kłymenko jest rozpatrywany jako jeden z kandydatów na stanowisko szefa resortu obrony w nowym rządzie - mówił dziś prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który w ramach rekonstrukcji odwołał z tej funkcji Mychajła Fedorowa, co wzbudziło falę protestów w Kijowie. Po południu okazało się jednak, że prezydent Ukrainy powierzył obowiązki ministra obrony gen. Jewhenowi Chmarze.

Zełenski robi przemeblowanie

Ihor Kłymenko jest rozpatrywany jako jeden z kandydatów na ministra obrony Ukrainy. Ma on zastąpić Mychajła Fedorowa, którego - jak informuje Ukraińska Prawda - Zełenski odsuwa przez konflikt z armią. Kwestia dymisji Fedorowa ma wynikać konkretnie z narastającego sporu Fedorowa z głównodowodzącym Sił Zbrojnych Ukrainy, gen. Ołeksandrem Syrskim.

Jest on jedną z kandydatur, które rozważam. Nie złożyłem jeszcze odpowiednich dokumentów w parlamencie – powiedział Zełenski o Kłymence podczas konferencji prasowej z goszczącym w Ukrainie odchodzącym premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem.

Wybrano jednak tymczasowego szefa MON

Jest tymczasowy minister obrony Ukrainy. Zastąpi Mychajła Fedorowa Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powierzył obowiązki ministra obrony gen. Jewhenowi Chmarze, dotychczasowemu szefowi Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Decyzja zapadła po zatwierdzeniu przez parlament nowego rządu, w którym zabrakło miejsca dla…

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Kim jest Ihor Kłymenko?

Urodzony w 1972 roku w Kijowie Ihor Kłymenko od lutego 2023 roku pełni funkcję ministra spraw wewnętrznych w rządzie Denysa Szmyhala. Wcześniej, od 2019 roku, stał na czele Narodowej Policji Ukrainy. Służył m.in. w wojskach rakietowych.

Kształcił się na akademii wojskowej w Charkowie. Zaocznie ukończył psychologię na Odeskim Uniwersytecie Narodowym. W 2013 uzyskał stopień kandydata nauk w zakresie psychologii, a w 2014 został absolwentem prawa na prowadzonym przez MSW uniwersytecie w Dniepropetrowsku. Doktoryzował się z psychologii w 2019 roku.

Będziemy walczyć, dopóki ostatni wróg nie opuści naszego państwa - powtarzał wiele razy, cytowany przez ukraińskie media.

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Parlament Ukrainy powołał nowego premiera

Parlament Ukrainy powołał dziś dotychczasowego prezesa zarządu państwowego koncernu Naftohaz Serhija Koreckiego na stanowisko premiera. Jest on trzecim szefem rządu w czasie wojny z Rosją, powołanym w ramach szerokiej rekonstrukcji gabinetu.

48-letni Korecki zastąpił na stanowisku premiera Julię Swyrydenko, której dymisję Zełenski zapowiedział w niedzielę. Niedługo potem Swyrydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska. We wtorek parlament przyjął dymisję Swyrydenko.

Z wykształcenia inżynier i ekonomista, Serhij Korecki nigdy wcześniej nie pełnił funkcji w administracji rządowej i nie jest związany z żadną partią polityczną, co – zdaniem analityków – może działać na jego korzyść.