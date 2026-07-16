Jest tymczasowy minister obrony Ukrainy. Zastąpi Mychajła Fedorowa

RMF24

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powierzył obowiązki ministra obrony gen. Jewhenowi Chmarze, dotychczasowemu szefowi Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Decyzja zapadła po zatwierdzeniu przez parlament nowego rządu, w którym zabrakło miejsca dla dotychczasowego ministra Mychajła Fedorowa. Zmiany na szczytach władzy to efekt narastających konfliktów w ukraińskim kierownictwie wojskowym.

W czwartek prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że powierza gen. Jewhenowi Chmarze pełnienie obowiązków ministra obrony. Chmara, który do tej pory kierował Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy, ma – według prezydenta – „bezprecedensowe doświadczenie w operacjach uderzeniowych, na których powinna skupić się obrona Ukrainy”.

Zełenski podkreślił, że nowy szef resortu ma kontynuować reformę sektora obrony oraz zapewnić Ukrainie oczekiwane rezultaty.

„Powierzyłem Jewhenowi Chmarze pełnienie obowiązków ministra, kontynuowanie reformy sektora obrony oraz zapewnienie Ukrainie wszystkich tych rezultatów, o których mówiliśmy. Po przeprowadzeniu niezbędnych procedur prawnych zwrócę się do parlamentarzystów o poparcie kandydatury Jewhena Chmary na stanowisko ministra obrony Ukrainy” – napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Kulisy dymisji Fedorowa

Zmiana na stanowisku ministra obrony to efekt narastających napięć w ukraińskim kierownictwie wojskowym. Ustępujący minister, Mychajło Fedorow, potwierdził podczas briefingu, że jest skonfliktowany z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy, Ołeksandrem Syrskim. Również prezydent Zełenski miał przyznać podczas spotkania z deputowanymi, że konflikt Fedorowa z generałem Syrskim oraz innymi dowódcami nie został rozwiązany.

W związku z odwołaniem Fedorowa w Kijowie odbyły się dziś protesty. Obywatele chcą przywrócenia polityka na stanowisko, a zwolnienia dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy generała Ołeksandra Syrskiego.

Kilka godzin przed powierzeniem Chmarze obowiązków szefa resortu obrony, prezydent Zełenski ujawnił, że jednym z kandydatów na to stanowisko był także Ihor Kłymenko, dotychczasowy minister spraw wewnętrznych.