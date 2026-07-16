Wstrząs w Kijowie. Zełenski odsuwa kluczowego ministra przez konflikt z armią

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Najprawdopodobniej dziś ukraińska Rada Najwyższa (parlament) będzie głosować nad wnioskiem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o powołanie Serhija Koreckiego na stanowisko premiera Ukrainy. Z ustaleń portalu Ukrainska Prawda wynika, że dotychczasowy minister obrony Mychajło Fedorow nie zostanie zgłoszony przez Zełenskiego na to stanowisko w nowym rządzie. Jednym z powodów jest konflikt z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy.

„Serhij Korecki jest najlepiej przygotowaną osobą do objęcia stanowiska premiera Ukrainy”

„Rada Najwyższa Ukrainy otrzymała wniosek prezydenta Ukrainy Włodymyra Zełenskiego o powołanie Serhija Koreckiego na stanowisko premiera Ukrainy. Parlament rozpatrzy tę sprawę w najbliższej przyszłości zgodnie z ustalonymi procedurami” – poinformował portal Ukrainska Prawda, przewodniczącego Rady Rusłan Stefanczuk.

Wczoraj Zełenski mówił, że Korecki, dotychczasowy prezes koncernu Naftohaz, jest najbardziej odpowiednią osobą na stanowisko nowego premiera.

„Jeśli wchodzimy w okres zimowy, musimy być do niego przygotowani. Przygotowujemy się od dawna, ale priorytety są jasne – przygotowanie do zimy. Dlatego Serhij Korecki, po wszystkich konsultacjach, jest prawdopodobnie najlepiej przygotowaną osobą do objęcia stanowiska premiera Ukrainy” – mówił Zełenski.

Korecki na stanowisku premiera zastąpiłby Julię Swyrydenko, której dymisję Zełenski zapowiedział w niedzielę. Niedługo potem Swyrydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska. We wtorek parlament przegłosował dymisję Swyrydenko ze stanowiska premiera.

Kim jest Serhij Korecki?

Korecki został mianowany szefem Ukrnafty w listopadzie 2022 r., po przejęciu przez państwo aktywów energetycznych oligarchy Ihora Kołomojskiego. Według informacji magazynu „Forbes” kandydaturę Koreckiego na stanowisko szefa Ukrnafty zatwierdził Zełenski. Wymóg Zełenskiego wobec kandydata brzmiał wówczas: „normalna osoba z rynku, menedżer najwyższego szczebla, który nie będzie kraść”.

Korecki objął stanowisko prezesa państwowej grupy energetycznej Naftohaz 14 maja 2025 r.

Konflikt na linii Fedorow-Syrski

Ukrainska Prawda przekazała też, że dotychczasowy minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow nie zostanie zgłoszony przez Zełenskiego na to stanowisko w nowym rządzie. Portal powołał się na źródło w proprezydenckiej frakcji parlamentarnej Sługa Narodu. Fedorow potwierdził, że nie będzie ministrem obrony.

Prezydent miał powiedzieć podczas spotkania z deputowanymi Sługi Narodu, że Fedorow jest skonfliktowany z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy generałem Ołeksandrem Syrskim oraz innymi dowódcami i konfliktu nie udaje się rozwiązać.

„Powiedział (Zełenski), że w normalnych okolicznościach należałoby zwolnić zarówno Fedorowa, jak i Syrskiego, ale obecnie nie może tego zrobić” – powiedział Ukrainskiej Prawdzie jeden z uczestników spotkania.

„Ciąg dalszy nastąpi”

„To był wielki zaszczyt – służyć narodowi ukraińskiemu na stanowisku ministra obrony (...). Dziękuję wszystkim za wsparcie! Nadal będę pracować na rzecz misji, z którą wcześniej przyszedłem do ministerstwa obrony – pokonania wroga poprzez asymetrię, szybkość innowacji i siłę organizacji. Ciąg dalszy nastąpi” – napisał Fedorow w komunikatorze Telegram.

Wśród swoich najważniejszych osiągnięć Fedorow wymienił znaczne zwiększenie zakupów dronów, uruchomienie nowych programów dla Sił Systemów Bezzałogowych, kontrakty na rakiety do systemów Patriot, zakup samolotów Gripen, rozwój ukraińskiego programu rakiet balistycznych oraz pozyskanie dziesiątek miliardów dolarów międzynarodowego wsparcia wojskowego. Dodał również, że w dniu dymisji rządu pomyślnie przetestowano ukraińską rakietę balistyczną.

„Zaobserwowano u niego polityczne ambicje”

Według źródeł Ukrainskiej Prawdy zamiast Fedorowa ma zostać zgłoszona kandydatura Ihora Kłymenki, który obecnie pełni obowiązki ministra spraw wewnętrznych. Źródła we frakcji twierdzą również, że Fedorow pozostanie w ekipie prezydenta, „ale co będzie robił dalej, będzie wiadomo w przyszłym tygodniu”.

„Prezydent poinformował frakcję, że wysunie Kłymenkę na stanowisko ministra obrony. Jeśli chodzi o przyszłość Fedorowa, ‘będzie gdzieś w pobliżu’ (...) Czyli w ogóle pozostanie bez stanowiska” - napisał opozycyjny deputowany Jarosław Żełezniak w komunikatorze Telegram.

Fedorow został ministrem obrony Ukrainy 14 stycznia 2026 r. Wcześniej pełnił funkcję pierwszego wicepremiera i ministra transformacji cyfrowej Ukrainy. Fedorow uchodził za jednego z najbliższych współpracowników prezydenta Zełenskiego, ale zdaniem ukraińskich mediów ostatnio zaobserwowano u niego polityczne ambicje.