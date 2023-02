Przy porywistym wietrze wiejącym z prędkością ponad 200 km/h czujniki meteorologiczne wskazały, że temperatura odczuwalna spadła na szczycie góry poniżej minus 77 stopni Celsjusza. Niższej temperatury dotąd w Stanach Zjednoczonych nie stwierdzono.

Zdjęcia: Mount Washington Observatory (MWO) / Twitter

Podczas fali arktycznego powietrza, jakie w ostatnich dniach nawiedziło znaczne obszary USA, w niewielkim obserwatorium w stanie New Hampshire odnotowano spadek temperatury odczuwalnej do minus 108 stopni w skali Fahrenheita. Odpowiada to temperaturze poniżej minus 77 stopni Celsjusza.