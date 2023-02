Jeszcze tej nocy kaloryfery we wszystkich mieszkaniach w Jastrzębiu-Zdroju mają być ciepłe. Udało się naprawić usterkę dwóch magistrali, która doprowadziła do tego, że bez ogrzewania było ponad 23 tysiące mieszkań.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do przerw w dostawach ciepła do odbiorców zasilanych przez należącą do grupy PGNiG Elektrociepłownię Zofiówka doszło w sobotę około północy. Dwie awarie skutkowały odcięciem od dostaw ciepła do mieszkańców ponad 70 ulic - ponad 23,5 tys. mieszkań. Początkowo przerwa miała potrwać do rana, jednak do tego czasu nie udało się usunąć awarii.



Pierwsze z uszkodzeń zlokalizowano dosyć szybko na terenie kopalni Borynia, tam już kilka godzin temu zakończyły się prace i sukcesywnie przywracane są dostawy ciepła do większości mieszkań.



Po południu służbom udało się zlokalizować drugie miejsce awarii, trzeba było w tym celu wykonać kilka wykopów. Po 20:00 rzecznik prasowy spółki PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa Zbigniew Barszczak powiedział, że i to uszkodzenie zostało usunięte - na rurę, którą dostarczana jest ciepła woda założono obejmę, zrezygnowano z jej spawania. Dzięki temu można wznowić dostawy ciepła do ostatnich ok. 1300 mieszkań.



Podajemy ciepło w zasadzie już do całego miasta, uzupełniamy ciśnienie i całe miasto powinno być w nocy grzane - zapewnił rzecznik.