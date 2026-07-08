„To koniec”. Donald Trump ogłasza ws. Iranu

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Stanowcze oświadczenie Donalda Trumpa w sprawie Iranu. Prezydent USA stwierdził, że memorandum o porozumieniu podpisane z Iranem w celu zakończenia konfliktu jest „zakończone”.

„To łajdacy”

Donald Trump przemawiał w Ankarze przed szczytem NATO. Prezydent USA dodał, że nie chce angażować się w jakąkolwiek współpracę z Teheranem.

„Dla mnie myślę, że to już koniec. Nie chcę się z nimi zajmować” – powiedział Trump, gdy zapytano go, czy memorandum dobiegło końca.

To łajdacy. To chorzy ludzie. Są prowadzeni przez chorych ludzi - stwierdził.



Jeśli o mnie chodzi, to po prostu strata czasu, żeby się z nimi zajmować – dodał.

Nocne ataki USA na Iran

W nocy USA przeprowadziły potężne uderzenie na Iran. Zaatakowanych zostało ponad 80 celów. Jak poinformował amerykański serwis Axios, powołując się na źródła w administracji USA, prezydent Donald Trump zatwierdził plan uderzenia na Iran już podczas pobytu w Turcji.

Według relacji Axios rozkaz został wydany we wtorek, a już w nocy amerykańskie siły przystąpiły do realizacji operacji. Celem najnowszej operacji były przede wszystkim irańskie systemy obrony powietrznej, sieci dowodzenia i kontroli oraz przybrzeżne stacje radarowe. Amerykanie zaatakowali również ponad 60 małych łodzi należących do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), które znajdowały się w cieśninie Ormuz i jej okolicach.

Odpowiedź na Ormuz

Dowództwo Centralne USA podkreśliło, że operacja jest bezpośrednią odpowiedzią na niedawne ataki Iranu na trzy statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormuz. Chociaż Iran oficjalnie nie przyznał się do winy, od dłuższego czasu groził statkom, które korzystały z tras innych niż wyznaczone przez Teheran. Wszystkie zaatakowane jednostki płynęły południową trasą wzdłuż wybrzeża Omanu, zabezpieczaną przez siły amerykańskie.

Na reakcję Iranu nie trzeba było długo czekać

W odpowiedzi na amerykańskie uderzenia Iran zapowiedział „miażdżącą” odpowiedź. Wkrótce potem irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała o atakach na amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. Wojska irańskie miały zaatakować 85 „strategicznych amerykańskich obiektów wojskowych”, w tym bazę V Floty USA w Bahrajnie oraz lotnisko wykorzystywane przez siły amerykańskie w Kuwejcie. Irańczycy twierdzą również, że zestrzelili amerykańskiego drona MQ-9.

W Kuwejcie wojsko poinformowało o odpieraniu ataku rakiet i dronów, a w Bahrajnie rozległy się syreny alarmowe i odnotowano eksplozje – relacjonowała agencja AFP.

Do eskalacji doszło tuż po tym, jak amerykański resort finansów ogłosił cofnięcie licencji zawieszającej sankcje na sprzedaż irańskiej ropy naftowej. Tymczasowe zwolnienie z sankcji było jednym z elementów wstępnego porozumienia o zawieszeniu broni między USA a Iranem. Teheran stanowczo potępił decyzję Waszyngtonu, uznając ją za naruszenie memorandum dotyczącego zakończenia wojny.