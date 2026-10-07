Putin obchodzi 74. urodziny, dostał już pierwsze życzenia. Mowa w nich o „świętej” wojnie

RMF24

Dzisiaj prezydent Rosji Władimir Putin obchodzi 74. urodziny. List urodzinowy wysłał mu przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un. Zadeklarował w nim dalsze wsparcie dla Federacji Rosyjskiej i nazwał wojnę z Ukrainą „świętą wojną o sprawiedliwość”. Rosyjskie wojska są wspierane przez tysiące północnokoreańskich żołnierzy, nazywanych często „mięsem armatnim Kremla”. Czy ktoś jeszcze złożył już życzenia Putinowi?

List został opublikowany dziś, 7 października - w 74. urodziny Putina - przez państwową Koreańską Centralną Agencję Informacyjną Korei Północnej.

„Cieszę się, że nawiązałem z Panem dobrą przyjaźń i otwieramy nowy rozdział w rozwoju stosunków między naszymi krajami” - napisał Kim, cytowany przez KCNA.

Stwierdził, że wzmacnianie „kompleksowego strategicznego partnerstwa i sojuszu” z Rosją pozostaje stałą polityką rządu Korei Północnej i obiecał dalsze wsparcie dla Putina i Federacji Rosyjskiej. Kim powiedział również, że jest przekonany , że to, co nazwał „świętą wojną o sprawiedliwość” narodu rosyjskiego, zakończy się zwycięstwem.

Sojusz między Pjongjangiem a Kremlem

Jak przypomina „Kyiv Post”, od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku stosunki między Moskwą a Pjongjangiem rozwinęły się, znacznie wykraczając poza deklaracje dyplomatyczne. Kraje podpisały kompleksową umowę o strategicznym partnerstwie podczas wizyty Putina w Pjongjangu w czerwcu 2024 roku. Jest tam klauzula o wzajemnej obronie, która znacząco rozszerzyła współpracę wojskową. Korea Północna wysłała później tysiące żołnierzy do Rosji. Najwięcej walczy - wraz z wojskami Putina - w obwodzie kurskim.

Południowokoreańska Narodowa Służba Wywiadowcza oszacowała na początku tego roku, że podczas „specjalnej operacji wojskowej” - jak Rosja nazywa wojnę w Ukrainie - zginęło lub zostało rannych około 6 tys. północnokoreańskich żołnierzy. Oszacowano również, że w obwodzie kurskim rozmieszczono około 10 tys. północnokoreańskich żołnierzy bojowych i tysiąc inżynierów.

Kto jeszcze pamięta o urodzinach rosyjskiego dyktatora?

Na razie oficjalne życzenia popłynęły tylko z Korei Północnej. W zeszłym roku natomiast życzenia urodzinowe Putinowi złożyli m.in.: prezydent Republiki Białorusi Alaksandr Łukaszenka, prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, premier Izraela Benjamin Netanjahu czy prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew. W Polsce falę oburzenia wywołało natomiast to, że życzenia złożyła też partia KORWIN. Co więcej, działacze skupieni wokół Janusza Korwin-Mikkego napisali w zeszłym roku w imieniu... wszystkich Polaków.