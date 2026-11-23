RMF24

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Nvidia poinformowała w poniedziałek o natychmiastowym przywróceniu Jensena Huanga na stanowisko dyrektora generalnego. Po tej wiadomości akcje producenta układów dla sztucznej inteligencji rosły w handlu przedsesyjnym o ponad 25 proc.

Spółka podała, że Jensen Huang ze skutkiem natychmiastowym wraca na stanowiska prezesa, dyrektora generalnego oraz członka rady dyrektorów. Decyzję podjęto jednomyślnie.

Rada przekazała, że po rozmowach z Huangiem uznała jego wyjaśnienia za wystarczające i ma zaufanie do jego zdolności kierowania firmą. Podczas podejmowania decyzji otrzymała też informacje od wysokich przedstawicieli władz USA. Na tej podstawie uznała, że powrót Huanga nie wiąże się z ryzykiem dla bezpieczeństwa narodowego.

Nagła zmiana decyzji

Decyzja oznacza wyraźną zmianę stanowiska rady nadzorczej Nvidii. Zaledwie kilka dni wcześniej wykluczała ona możliwość powrotu Huanga na stanowisko.

Huang zrezygnował 12 listopada po publikacjach dotyczących jego życia prywatnego, w tym relacji z kobietą, którą – według władz USA – podejrzewano o związki ze szpiegostwem na rzecz Chin. Pekin zaprzecza tym zarzutom.

Rada Nvidii przekazała, że jest usatysfakcjonowana wyjaśnieniami Huanga oraz jego zdolnością do dalszego kierowania firmą. Nvidia poinformowała równocześnie, że nadal trwa wewnętrzne postępowanie dotyczące doniesień, iż Huang był celem działań obcego wywiadu.

Jensen Huang zbudował Nvidię od producenta układów dla branży gier wideo do pozycji dominującego dostawcy procesorów wykorzystywanych w rozwoju sztucznej inteligencji. Odpowiadał m.in. za strategię produktową firmy, kluczowe umowy z klientami oraz relacje z władzami w Waszyngtonie.

Donald Trump usatysfakcjonowany

Donald Trump odniósł się do sprawy w poniedziałkowym wpisie w mediach społecznościowych.

„Rada dyrektorów Nvidii podjęła właściwą i słuszną decyzję, przywracając Jensena Huanga na stanowisko dyrektora generalnego” – napisał prezydent USA.

Dodał, że amerykańskie władze nie mają podstaw, by sądzić, że powrót Huanga do kierowania koncernem może stwarzać ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego.