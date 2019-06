Sprawca piątkowej strzelaniny w Virginia Beach, w której zginęło12 osób, kupił broń legalnie - oświadczył podczas konferencji prasowej agent specjalny ATF, czyli Biura ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej oraz Materiałów Wybuchowych, Shawn Benedict.

Sprawca zastrzelił 12 osób / CAITLIN PENNA / PAP/EPA

Na miejscu strzelaniny znaleziono dwa pistolety samopowtarzalne kalibru 45 Colt M1911A1. Jak ustalono 40-letni DeWayne Craddock kupił jeden w 2016 r., a drugi w 2018 r. W mieszkaniu sprawcy znaleziono jeszcze dwie inne sztuki broni i amunicję. ATF sprawdza, czy Craddock nabył je legalnie. Jedna ze sztuk broni użytych przez sprawcę podczas strzelaniny miała zamontowany tłumik.

Ofiary napastnika / /CITY OF VIRGINIA BEACH HANDOUT / PAP/EPA





W piątek około godziny 16 czasu lokalnego DeWayne Craddock, inżynier, który przez ostatnich 15 lat był zatrudniony w departamencie infrastruktury urzędu miejskiego w mieście Virginia Beach, wtargnął do budynku urzędu i otworzył ogień do znajdujących się tam ludzi. W większości byli to jego koledzy z pracy. Jedna spośród 12 zastrzelonych osób była interesantem, który przybył do urzędu, by uzyskać zezwolenie. Cztery osoby zostały ranne. Napastnik zginął podczas wymiany ognia z policją.

Policja i agenci ATM, którzy badają okoliczności strzelaniny. Nie chcą na razie informować o prawdopodobnych motywach sprawcy.