„Straszny Jaszczur”, zjawy i niepokojące dźwięki. Oto najbardziej nawiedzone hotele

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Skrzypiące podłogi, przeszywający chłód, pojawiające się postaci… Wszystkie te niepokojące zjawiska czekają na gości hoteli uważanych za nawiedzone. Od zamków w Szkocji i Walii, przez luksusowe pałace w Indiach, aż po legendarne statki i zamczyska w Europie.

Listę jedenastu najbardziej nawiedzonych hoteli opublikował brytyjski magazyn Condé Nast Traveller. To obiekty dostępne dla śmiałków – można w nich wynająć nocleg.

Duchy przeszłości: Dalhousie Castle, Szkocja

Dalhousie Castle pod Edynburgiem to prawdziwy raj dla miłośników historii i... zjawisk nadprzyrodzonych. Zamek, którego początki sięgają XIII wieku, był świadkiem niezliczonych dramatów i romansów.

Jego najbardziej znana zjawa to Lady Catherine, nieszczęśliwie zakochana kobieta, która – według legendy – została uwięziona i zagłodzona na śmierć. Goście zamku często donoszą o tajemniczych odgłosach, szeleszczących sukniach oraz widoku kobiecej postaci przemierzającej korytarze w nocy.

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Tajemnicze siły w Azji: Grand Hyatt Taipei, Tajwan

Choć oficjalnie Grand Hyatt Taipei powstał na miejscu dawnego magazynu wojskowego, lokalne legendy mówią, że wcześniej funkcjonowało tu więzienie polityczne. Goście wielokrotnie zgłaszali zjawiska paranormalne oraz niewyjaśnione odgłosy dobiegające z pustych pokoi.

Aby złagodzić atmosferę, w hotelowym lobby umieszczono buddyjskie sutry i święte zwoje, które mają odstraszać nieproszonych gości z zaświatów. Mimo to niektórzy odwiedzający wciąż donoszą o niepokojących zjawiskach.

Królowa mórz i duchów: The Queen Mary, Kalifornia

Zacumowany na stałe w Long Beach, transatlantycki liniowiec Queen Mary to jeden z najbardziej znanych nawiedzonych hoteli świata. Od 1934 roku na pokładzie statku zmarło 49 osób, a najsłynniejsza z historii dotyczy kabiny B340, gdzie pasażer zmarł w tajemniczych okolicznościach.

Ranking najgorzej ocenianych dań na świecie. W zestawieniu potrawa z Polski Oto 100 najgorzej ocenianych dań świata według internetowego przewodnika kulinarnego TasteAtlas. Wśród nietypowych i kontrowersyjnych kulinarnych propozycji znalazły się potrawy z różnych zakątków świata, a także tradycyjny śląski przysmak. Niektóre…

Goście tej kabiny skarżą się na migające światła, pukanie do drzwi w środku nocy oraz... zsuwanie z nich kołdry przez postać stojącą przy łóżku. Dla odważnych organizowane są specjalne nocne wycieczki „śladami duchów”.

Walijskie legendy: Ruthin Castle Hotel and Spa oraz Roch Castle Hotel

W Walii, gdzie historia przeplata się z legendami, nie brakuje nawiedzonych zamków. Ruthin Castle, zbudowany w 1277 roku, był własnością m.in. Henryka VII i Elżbiety I. Najsłynniejszą zjawą jest Lady Grey, lecz goście wspominają także o spotkaniach z małą dziewczynką i żołnierzem.

Z kolei Roch Castle, wzniesiony w XII wieku, słynie z widoku kobiety w białej sukni, którą ma być Lucy Walter, dawna kochanka króla Karola II, powracająca do rodzinnego domu.

Życie w lodowym piekle. Różnica temperatur przekracza tutaj 100 stopni Celsjusza Jakuck to miejsce, gdzie natura nie zna kompromisów. Zimą miasto zamienia się w lodową twierdzę z temperaturami sięgającymi -60°C, a latem potrafi zaskoczyć upałami, których nie powstydziłyby się kraje Europy Środkowej. Jak wygląda życie w…

Hiszpańskie upiory: Parador de Jaén

Parador de Jaén, usytuowany w dawnym arabskim forcie z XVIII wieku, to miejsce pełne tajemnic. Goście pokoju nr 22 relacjonowali płacz kobiety i niepokojące stukanie.

Przyjrzeli się temu badacze zjawisk paranormalnych; zasugerowali oni, że chodzi o obecność ducha młodej kobiety, która przed wiekami zmarła z żalu. To jednak niejedyna zjawa – hotel straszy także duch więźnia zwanego „Strasznym Jaszczurem”, który zginął tam z głodu.

Indyjska legenda: Taj Mahal Palace, Mumbaj

Luksusowy Taj Mahal Palace w Mumbaju to nie tylko perła architektury i miejsce spotkań światowych elit, ale też obiekt owiany aurą tajemniczości. Według legendy architekt budynku popełnił samobójstwo, gdy odkrył, że gmach został wybudowany w złym kierunku. Jego duch ma do dziś przechadzać się po korytarzach i dachu budynku, a goście nierzadko donoszą o dziwnych spotkaniach.

Tajemniczy grzyb jak z horroru. Co zrobić, gdy spotkasz go w lesie? Wygląda jak ludzki mózg, rośnie na martwym drewnie i wzbudza niemałe emocje wśród grzybiarzy. Kisielnica czarniawa (kędzierzawa) – bo o niej mowa – to jeden z najbardziej niezwykłych grzybów, jakie można spotkać w polskich lasach. Czym dokładnie…

Duchy południowej Afryki: Lord Milner Hotel

Lord Milner Hotel w Matjiesfontein w RPA to miejsce naznaczone historią wojen burskich i głośnych procesów ws. zbrodni wojennych. W hotelu podobno straszy „Lucy” – zjawa w negliżu, która lubi płatać figle. Doniesienia mówią też o innych duchach, które nigdy nie opuściły tego miejsca.

Włoska elegancja i zjawiska niewyjaśnione: Hotel Burchianti, Florencja

Hotel Burchianti, niegdyś popularny wśród artystów i polityków, dziś przyciąga nie tylko miłośników luksusu, ale i amatorów zjawisk paranormalnych. Goście wspominają o widoku dziecka biegnącego korytarzem czy kobiety dziergającej na fotelu. Mowa też o odczuwaniu przeszywającego chłodu zdobionych freskami pokojach.

Francuska opowieść o wilkołaku: Château de Marcay

Château de Marcay w Dolinie Loary to bajkowy zamek z XV wieku, który kryje mroczną tajemnicę. Według legendy jedna z dam zamku była wilkołakiem. Gdy przemieniła się w przerażającą postać, rolnik śmiertelnie ją postrzelił. Jej duch do dziś nawiedza pokoje. Zarówno goście, jak i pracownicy opowiadają o spotkaniach z „kobietą w bieli”.

Budzi strach od dekad. Żarłacz biały może polować od pierwszych chwil życia Żarłacz biały to jeden z najbardziej rozpoznawalnych rekinów na świecie i największa drapieżna ryba żyjąca w oceanach. Popularność gatunku gwałtownie wzrosła po premierze filmu "Szczęki" z 1975 roku, który utrwalił jego wizerunek jako…

Mroczne dziedzictwo Ameryki: Lizzie Borden House

Dom Lizzie Borden w Fall River w Massachusetts to miejsce znane wśród miłośników kryminalnych zagadek. To tam w 1892 roku doszło do brutalnego morderstwa ojca i macochy Lizzie. To właśnie Lizzie została początkowo oskarżona o dokonanie zbrodni, lecz ostatecznie ją uniewinniono.

Dziś dom jest jednym z najpopularniejszych nawiedzonych pensjonatów w Nowej Anglii – można tu nawet wynająć pokój, w którym znaleziono ciała ofiar.

Nocleg z dreszczykiem

Nawiedzone hotele na całym świecie kuszą nie tylko amatorów mocnych wrażeń, ale także tych, którzy chcą poczuć historię na własnej skórze. Tajemnicze dźwięki, niespodziewane spotkania czy niepokojące zjawiska to codzienność w tych obiektach. Jeśli nie boisz się zaryzykować i chcesz przeżyć niezapomnianą noc, te miejsca z pewnością dostarczą ci emocji, o których długo nie zapomnisz.

Źródło: Condé Nast Traveller