Tajemniczy grzyb jak z horroru. Co zrobić, gdy spotkasz go w lesie?

Grzyb, który przypomina ludzki mózg
Kisielnica czarniawa (Exidia nigricans) to grzyb, który zdecydowanie wyróżnia się na tle innych leśnych mieszkańców. Jego galaretowata, pofałdowana struktura i brązowawy kolor sprawiają, że przypomina ludzki mózg. Nic dziwnego, że często budzi zdziwienie, a nawet niepokój u osób, które natkną się na niego podczas spaceru po lesie.
Ten nietypowy grzyb rośnie głównie na martwym drewnie drzew liściastych, takich jak dęby czy buki. Najczęściej można go spotkać wiosną i zimą, choć zdarza się, że pojawia się również w innych porach roku, jeśli tylko warunki są odpowiednie – przede wszystkim wysoka wilgotność.
Kisielnica pod lupą naukowców
Kisielnica czarniawa jest szeroko rozpowszechniona w Europie, w tym także w Polsce. Jej obecność świadczy o zdrowiu ekosystemu leśnego – rozkłada martwe drewno, przyczyniając się do obiegu materii w przyrodzie.
Co ciekawe, kisielnica nie jest pasożytem, lecz saprotrofem, czyli organizmem odżywiającym się martwą materią organiczną. Jej owocniki mogą osiągać nawet 10 cm średnicy, a ich konsystencja przypomina galaretkę. W dotyku są śliskie i wilgotne, co dodatkowo potęguje wrażenie obcowania z czymś nie z tego świata.
Czy kisielnica jest jadalna?
To pytanie zadaje sobie wielu grzybiarzy. Odpowiedź brzmi: nie. Kisielnica czarniawa nie jest trująca, ale jej galaretowata konsystencja i brak wyrazistego smaku sprawiają, że nie trafia na talerze.
Fascynujący mieszkaniec lasu
Kisielnica czarniawa to doskonały przykład na to, jak różnorodny i zaskakujący potrafi być świat grzybów. Choć jej wygląd może budzić mieszane uczucia, nie ma powodów do obaw – to pożyteczny i nieszkodliwy element leśnego ekosystemu.