Życie w lodowym piekle. Różnica temperatur przekracza tutaj 100 stopni Celsjusza

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Jakuck to miejsce, gdzie natura nie zna kompromisów. Zimą miasto zamienia się w lodową twierdzę z temperaturą sięgającą -60 st. C, a latem potrafi zaskoczyć upałami, których nie powstydziłyby się kraje Europy Środkowej. Jak wygląda życie w najzimniejszym mieście świata, gdzie różnica między rekordowym mrozem a letnim skwarem przekracza 100 stopni Celsjusza?

Jak podaje National Geographic, Jakuck, stolica Republiki Sacha (Jakucji), to prawdziwy fenomen na mapie świata. Położone w sercu Syberii, na lewym brzegu rzeki Leny, miasto jest największym skupiskiem ludności zbudowanym w całości na wiecznej zmarzlinie. To właśnie tutaj codzienność wyznaczają ekstremalne warunki pogodowe, które dla mieszkańców stały się normą.

Syberyjski gigant

Jakucja to największa jednostka administracyjna Federacji Rosyjskiej i jednocześnie największy region tego typu na świecie. Jej powierzchnia przekracza 3 miliony kilometrów kwadratowych, co oznacza, że jest aż czterokrotnie większa od amerykańskiego stanu Teksas. W tym bezkresnym, w dużej mierze dzikim obszarze, Jakuck pełni rolę centrum administracyjnego, kulturalnego i naukowego.

Rekordowe mrozy i ciepłe lato

Jakuck słynie z najbardziej kontynentalnego klimatu na świecie. Roczna amplituda temperatur sięga tu aż 102,8 stopnia Celsjusza. Oznacza to, że różnica między historycznym minimum a maksimum przekracza barierę stu stopni.

Zimą miasto zamienia się w lodową pustynię – sezon grzewczy trwa aż 256 dni, a średnia temperatura w tym okresie to -21,2 st. C. Najzimniejszy miesiąc to styczeń, kiedy średnia dobowa temperatura spada do -42 st. C, a rekord zimna padł w lutym 1891 roku – wtedy termometry wskazały aż -64,4 st. C.

Jakuck, Rosja / Shutterstock

Mimo tak surowych zim, Jakuck potrafi zaskoczyć ciepłym, choć krótkim latem. Od maja do września temperatura potraf wzrosnąć do 26 st. C.

Życie na wiecznej zmarzlinie

Funkcjonowanie miasta na wiecznej zmarzlinie to nie lada wyzwanie. Budynki wznoszone są na specjalnych palach, a infrastruktura musi być odporna na ekstremalne wahania temperatur.

Gospodarka Jakucka oraz całej Republiki Sachy (Jakucji) opiera się przede wszystkim na przemyśle wydobywczym i eksploatacji bogatych złóż surowców mineralnych. Mimo ekstremalnych warunków klimatycznych i wiecznej zmarzliny, to właśnie gigantyczny kapitał ukryty w ziemi stanowi główny motor napędowy i fundament finansowy tego regionu.