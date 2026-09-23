Ranking najgorzej ocenianych dań na świecie. W zestawieniu potrawa z Polski

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Oto 100 najgorzej ocenianych dań świata według internetowego przewodnika kulinarnego TasteAtlas. Wśród nietypowych i kontrowersyjnych kulinarnych propozycji znalazły się potrawy z różnych zakątków świata, a także tradycyjny śląski przysmak. Niektóre z nich intrygują swoim wyglądem, inne zaś zaskakują składnikami. Jakie potrawy zdobyły najmniej przychylne recenzje?

Pizza Vulkanen. Kulinarna ekstrawagancja w szwedzkim wydaniu

Na pierwszym miejscu wśród najgorzej ocenianych potraw znalazła się szwedzka Pizza Vulkanen. To danie przyciąga uwagę nie tylko nazwą, ale też nietuzinkową prezentacją. Pizza ta ma kształt szerokiego pierścienia z kieszonkami, w których umieszcza się ser, szynkę, salami, bekon oraz polędwicę wołową.

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Centralną część pizzy wypełniają frytki oraz sałatka z sosem Béarnaise, które mają sprawiać wrażenie „wybuchu wulkanu”. Ten szwedzki wynalazek często podawany jest podczas większych imprez, a jego twórcy przekonują, że bogactwo smaków pozwala każdemu znaleźć coś dla siebie. Jednak egzotyczne połączenie składników i nietypowa forma nie przypadły do gustu wszystkim.

Islandzkie smaki: Svið i Þorramatur

Na liście znalazły się również dwie potrawy z Islandii, które dla wielu osób mogą być prawdziwym kulinarnym wyzwaniem. Svið, czyli opalana, przepołowiona i ugotowana głowa owcy, to danie głęboko zakorzenione w islandzkiej tradycji. Danie podaje się z puree z rzepy, galaretką rabarbarową i tłuczonymi ziemniakami. Svið serwowane jest szczególnie podczas święta Þorrablót, obchodzonego w środku zimy.

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Drugim islandzkim daniem na liście jest Þorramatur – zestaw tradycyjnych, często peklowanych lub fermentowanych mięs i ryb. Wśród specjałów znaleźć można fermentowane mięso rekina, wędzoną jagnięcinę, opalaną głowę jagnięcą czy kaszankę. Choć dla Islandczyków to ważny element kultury, dla wielu turystów potrawy te bywają zbyt wymagające.

Blodplättar – skandynawskie naleśniki z krwią

Czwarte miejsce w zestawieniu zajmują blodplättar, czyli naleśniki z krwią, popularne w Szwecji, Finlandii i Norwegii. Do tradycyjnego ciasta naleśnikowego dodaje się krew zwierzęcą, co nadaje potrawie charakterystyczny, ciemnobrązowy kolor. Naleśniki mogą być cienkie jak crêpes lub grubsze i bardziej gumowate.

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Często wzbogaca się je cebulą i przyprawami, a jako dodatek serwuje się borówki brusznice lub dżem z nich. Blodplättar można kupić gotowe w sklepach w Finlandii i Szwecji, jednak nie każdemu przypadną do gustu ze względu na nietypowy skład.

Truchas a la Navarra. Hiszpańska klasyka

Na liście znalazła się również propozycja z Hiszpanii – Truchas a la Navarra. To potrawa przygotowywana z pstrąga, szynki serrano, mąki, cytryny, natki pietruszki, oliwy z oliwek i soli. Ryba jest przyprawiana, obtaczana w mące i smażona na oliwie, a następnie faszerowana podsmażoną szynką serrano i skrapiana sokiem z cytryny. Przed podaniem obsypuje się ją natką pietruszki i kolejną porcją szynki.

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Żymlok – polski akcent na liście TasteAtlas

W zestawieniu najgorzej ocenianych potraw świata znalazł się także polski akcent. Na 17. miejscu uplasował się żymlok – przygotowywana z wieprzowych podrobów „kiełbaska” o konsystencji kaszanki. Znana jest poza Śląskiem jako bułczanka.

Dawniej przygotowywano ją przy okazji świniobicia, by wykorzystać wszystkie części tuszy wieprzowej. Żymlok podawano zwłaszcza po dniu św. Marcina, a spożywać można go zarówno na gorąco, jak i na zimno, najczęściej z pieczywem i karmelizowaną cebulą.

Kontrowersje wokół tradycyjnych smaków

Lista TasteAtlas pokazuje, że tradycyjne potrawy mogą budzić skrajne emocje. Dla jednych są cennym elementem dziedzictwa kulturowego i powodem do dumy, dla innych zaś – kulinarnym wyzwaniem, na które nie zawsze są gotowi. Warto jednak pamiętać, że to właśnie różnorodność kuchni sprawia, że podróżowanie i odkrywanie nowych smaków jest tak fascynujące.