Stany Zjednoczone rozważają złagodzenie sankcji wobec floty cieni

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Administracja Donalda Trumpa rozważa złagodzenie sankcji nałożonych na flotę cieni, transportującą ropę naftową i produkty ropopochodne z takich krajów jak Rosja, Iran i Wenezuela. Waszyngton chce w ten sposób obniżyć rekordowo wysokie stawki frachtowe - informuje Reuters.

Reuters cytuje anonimowego amerykańskiego urzędnika, według którego rozmowy dotyczą możliwości zezwolenia przez Stany Zjednoczone na transport „legalnej ropy naftowej” na statkach, które wcześniej były objęte sankcjami.

Mowa o ropie lub produktach ropopochodnych, które nie zostały objęte amerykańskimi sankcjami, a więc nie o rosyjską czy irańską ropę, wobec których takowe restrykcje obowiązują. Podmioty chcące używać statków floty cieni do takich celów musiałyby uzyskać zgodę Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych.

Biały Dom uważa, że taki krok pomoże obniżyć rekordowo wysokie stawki frachtowe dla statków transportujących ropę. To z kolei umożliwi eksport większej ilości ropy i produktów ropopochodnych z Zatoki Perskiej.

Biały Dom nie odpowiedział na prośbę Reutersa o komentarz.

„Blokada została zdjęta”. Ukraina wznowi uderzenia w rosyjskie rafinerie Ukraina wznowi ataki na rosyjskie rafinerie – przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie opublikowanym w czwartek przez Financial Times.

Spodziewanego efektu nie będzie?

Stawki frachtowe za transport ropy naftowej tankowcami wzrosły do rekordowych poziomów. Wojny w Iranie i Ukrainie podbiły inflację oraz sprawiły, że amerykańska ropa stała się zbyt droga dla azjatyckich rafinerii. Te zaczęły więc szukać alternatywnych dostaw z Bliskiego Wschodu i Ameryki Łacińskiej.

Eksperci, z którymi rozmawiali dziennikarze Reutersa, zauważyli jednak, że złagodzenie sankcji wobec statków należących do floty cieni prawdopodobnie nie doprowadzi do obniżenia stawek frachtowych. Wskazali, że firmy ubezpieczeniowe nadal będą zobowiązane do przestrzegania przepisów Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, które nie planują zniesienia sankcji nałożonych na flotę cieni.

Wysokie ceny ropy i paliw są problemem dla Donalda Trumpa przed wyborami połówkowymi, zaplanowanymi na 3 listopada. Republikanie chcą utrzymać kontrolę nad obiema izbami Kongresu, ale nie można wykluczyć, że demokraci przejmą i Izbę Reprezentantów, i Senat.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu prezydent USA zawarł porozumienie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w sprawie dostaw oleju napędowego. Departament Skarbu USA wydał równocześnie licencję, na mocy której amerykańskie sankcje do 7 kwietnia 2027 r. nie będą obejmować rosyjskiego diesla załadowanego do piątku na tankowce.