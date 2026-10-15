USA chciały wyciągnąć rękę do Rosji. Europa powiedziała „nie”

Dziennik „Financial Times”, powołując się na cztery źródła, poinformował, że pomysł odmrożenia części rosyjskich aktywów i przekazania ich pod nadzór Stanów Zjednoczonych przedstawiono w ubiegłym tygodniu podczas rozmów w Miami z udziałem przedstawicieli USA, Ukrainy, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, UE i NATO.
Propozycję wysunęli specjalni wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner.
Brytyjska gazeta przekazała, że Amerykanie zaproponowali kilka sposobów odmrożenia aktywów, w tym przeniesienie ich do specjalnego funduszu nadzorowanego przez Waszyngton. Według amerykańskiego urzędnika, cytowanego z zachowaniem anonimowości, mechanizmy uwolnienia środków i ich przeznaczenie pozostają elementem rozmów o kompleksowym porozumieniu pokojowym.
Europejscy uczestnicy spotkania sprzeciwili się jednak zarówno przekazaniu kontroli nad aktywami USA, jak i zwróceniu jakiejkolwiek ich części Rosji - poinformował „Financial Times”.
Zachód zamroził 260 mld euro rosyjskich aktywów państwowych
Po rozpoczęciu przez Rosję w 2022 roku inwazji na Ukrainę państwa zachodnie zamroziły około 260 mld euro rosyjskich aktywów państwowych, głównie w UE. Dochody z tych środków posłużyły do sfinansowania pożyczki grupy G7 dla Ukrainy w wysokości 45 mld euro.
Przywódcy UE zapowiedzieli, że same aktywa zostaną wykorzystane na odbudowę Ukrainy, jeśli Rosja nie wypłaci reparacji wojennych. Ich odmrożenie wymagałoby jednomyślnej zgody wszystkich państw Wspólnoty.
Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył w środę, że Rosja podejmie wszelkie możliwe działania prawne, aby odzyskać swoje aktywa.