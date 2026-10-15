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Kraje europejskie nie zgodziły się na odmrożenie części rosyjskich aktywów i przekazanie ich pod nadzór Stanów Zjednoczonych - poinformował dziennik „Financial Times”. Stosowną propozycję złożył Waszyngton, chcąc skłonić Moskwę do wznowienia rozmów dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie.

Jared Kushner i Steve Witkoff podczas wizyty w Moskwie, 05.09.2026 r. (fot. GAVRIIL GRIGOROV)

Jared Kushner i Steve Witkoff podczas wizyty w Moskwie, 05.09.2026 r. (fot. GAVRIIL GRIGOROV) / AFP/East News

Dziennik „Financial Times”, powołując się na cztery źródła, poinformował, że pomysł odmrożenia części rosyjskich aktywów i przekazania ich pod nadzór Stanów Zjednoczonych przedstawiono w ubiegłym tygodniu podczas rozmów w Miami z udziałem przedstawicieli USA, Ukrainy, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, UE i NATO.

Propozycję wysunęli specjalni wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner.

Brytyjska gazeta przekazała, że Amerykanie zaproponowali kilka sposobów odmrożenia aktywów, w tym przeniesienie ich do specjalnego funduszu nadzorowanego przez Waszyngton. Według amerykańskiego urzędnika, cytowanego z zachowaniem anonimowości, mechanizmy uwolnienia środków i ich przeznaczenie pozostają elementem rozmów o kompleksowym porozumieniu pokojowym.

Europejscy uczestnicy spotkania sprzeciwili się jednak zarówno przekazaniu kontroli nad aktywami USA, jak i zwróceniu jakiejkolwiek ich części Rosji - poinformował „Financial Times”.

Nowy plan zakończenia wojny. Ukraina i Rosja dzieliłyby się zyskami Stany Zjednoczone i Europa pracują nad wspólną propozycją pokojową, która zapewniłaby korzyści gospodarcze i gwarancje bezpieczeństwa zarówno Ukrainie, jak i Rosji, a także miałaby zachęcić skonfliktowane strony do ustępstw terytorialnych -…

Zachód zamroził 260 mld euro rosyjskich aktywów państwowych

Po rozpoczęciu przez Rosję w 2022 roku inwazji na Ukrainę państwa zachodnie zamroziły około 260 mld euro rosyjskich aktywów państwowych, głównie w UE. Dochody z tych środków posłużyły do sfinansowania pożyczki grupy G7 dla Ukrainy w wysokości 45 mld euro.

Przywódcy UE zapowiedzieli, że same aktywa zostaną wykorzystane na odbudowę Ukrainy, jeśli Rosja nie wypłaci reparacji wojennych. Ich odmrożenie wymagałoby jednomyślnej zgody wszystkich państw Wspólnoty.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył w środę, że Rosja podejmie wszelkie możliwe działania prawne, aby odzyskać swoje aktywa.