„Blokada została zdjęta”. Ukraina wznowi uderzenia w rosyjskie rafinerie

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Ukraina wznowi ataki na rosyjskie rafinerie – przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie opublikowanym dziś przez „Financial Times”. Zakaz uderzeń na tego typu obiekty – jak wskazał Zełenski – zniesiono w związku z problemami z danymi wywiadowczymi od USA i zakłóceniami w działaniu Starlinka podczas zmasowanych ostrzałów ze strony Rosji.

Wcześniej Ukraina zgodziła się na „rozejm energetyczny” z Rosją, ogłoszony przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Kreml jednak go nie przestrzegał.

Blokada została zdjęta. Skończyliśmy z tym – powiedział Zełenski w rozmowie z brytyjskim dziennikiem.

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że kraj ten przez trzy dni nie atakował rosyjskich obiektów energetycznych, aby spełnić życzenie Waszyngtonu. Rosja tymczasem nadal ostrzeliwała tego typu infrastrukturę w Ukrainie, a w ostatnim tygodniu zabiła ponad 100 cywilów – napisał, z powołaniem na wywiad Zełenskiego, portal RBK-Ukraina.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w niedzielę na platformie Truth Social, że Ukraina i Rosja miały zgodzić się na „rozejm energetyczny”. Ukraina wstrzymała ataki, a Rosja już po wpisie Trumpa celowo uderzyła w elektrownię, która znajduje się w Charkowie.

Problemy Ukraińców z internetem Starlink

Serhij Sternenko, doradca ukraińskiego ministerstwa obrony, poinformował w środę, że w nocy ograniczono funkcjonowanie sieci Starlink. Jak wyjaśnił, „z tego powodu nie udało się zrealizować wielu ważnych misji” wojskowych. Dodał, że może to być następstwem decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa.

Doniesienia o ograniczeniu funkcjonowania terminali internetu satelitarnego Starlink w Ukrainie pojawiły się już po oświadczeniu amerykańskiego przywódcy, który ogłosił 9 października porozumienia w sprawie eksportu rosyjskiego diesla.

Wieści z Ukrainy sprowokowały do zabrania głosu amerykańskich polityków, zarówno demokratów, jak i republikanów. Wyrażali oni zaniepokojenie, niekiedy nawet oburzenie zakłóceniami w działaniu Starlinków w Ukrainie. Część z nich zwracała się bezpośrednio do Elona Musa, szefa firmy SpaceX, odpowiedzialnej za Starlinki, aby zainterweniował w tej sprawie.

Nie wiadomo, czy te apele wywarły presję na Elonie Musku, czy też po prostu udało się naprawić usterkę – fakt jest taki, że w środę wieczorem były minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow poinformował o częściowym wznowieniu operacji systemu Starlink.

Musk: Decyzja należy do prezydenta USA

W końcu głos w sprawie zabrał Elon Musk.

„Systemy Starshield są własnością rządu Stanów Zjednoczonych i są pod jego kontrolą. Wszelkie ograniczenia prędkości lub użytkowania są ustalane przez wojsko USA i ostatecznie przez prezydenta Stanów Zjednoczonych” – napisał Musk na platformie X.

„Starlink to usługa komercyjna, będąca własnością i pod kontrolą SpaceX. Użytkowanie Starlink jest ograniczone do działalności cywilnej lub obronnej i nie może być wykorzystywane do ofensywnych działań wojskowych, ponieważ byłoby to nieodpowiednie dla firmy komercyjnej” – dodał.

„Nie dopuścimy”. Elon Musk pod presją ws. Starlinków Grupa amerykańskich kongresmenów wyraziła w środę zaniepokojenie doniesieniami z Ukrainy w sprawie wstrzymywanego amerykańskiego wsparcia wywiadowczego i dostępu do systemu Starlink. „Kongres do tego nie dopuści” - oświadczono. Z apelem do Elona…

Administracja Trumpa: Nie mieliśmy z tym nic wspólnego

Tymczasem wysoki rangą urzędnik amerykański stwierdził, że administracja Trumpa nie miała nic wspólnego z rzekomymi ograniczeniami w świadczeniu usług Starlink – podał portal Axios.

Jak przekazał serwis – powołując się na dwóch informatorów – najważniejsi doradcy prezydenta Zełenskiego rozmawiali w środę ze swoimi odpowiednikami w Białym Domu i pytali, czy podjęto decyzję o zamknięciu usług Starlink i co można zrobić, aby naprawić tę sytuację. Ukraińscy urzędnicy wykonali podobne telefony do CIA i Pentagonu.

Informatorzy Axiosa poinformowali, że urzędnicy Białego Domu powiedzieli Ukraińcom, iż nie mają kontroli nad SpaceX. Jedno ze źródeł podało, że administracja Trumpa skontaktuje się ze SpaceX, aby ustalić, co się stało.