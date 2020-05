Ten dzień ewidentnie zapisze się na kartach historii. Dokładnie o 22:33 polskiego czasu amerykańskim statek z terenów NASA wyśle w kosmos dwóch amerykańskich astronautów. Będzie to pierwszy taki lot od czasu zakończenia programu wahadłowców w 2011 roku.

Na zdjęciu astronauci NASA Douglas Hurley i Robert Behnken / NASA/Bill Ingalls / PAP/EPA

Wspólna misja NASA oraz firmy SpaceX pozwoli Amerykanom uniezależnić się od Rosji w kwestii załogowych lotów kosmicznych. To dla Amerykanów niezwykle ważny moment. To również premierowy start kapsuły Crew Dragon zaprojektowanej przez firmę miliardera Elona Muska - SpaceX.

Załoga wystartuje z kompleksu startowego 39 na Florydzie. To platformy w Centrum Kosmicznym im. Johna F. Kennedy’ego na przylądku Canaveral w Stanach Zjednoczonych. Statek Crew Dragon zostanie wyniesiony w kosmos przez rakietę Falcon 9.



Wideo youtube





Mimo że rakieta z dwoma astronautami zostanie wystrzelona o 22:33, to transmisja NASA z wydarzenia została uruchomiona kilka godzin temu. Astronauci zostali przetransportowani pod platformę startową 3 godziny przed lotem.





Pierwsza załogowa misja NASA i SpaceX

Misja SpaceX Demo-2 jest pierwszym w historii załogowym lotem realizowanym przez komercyjnego operatora. Mowa o firmie Elona Muska - SpaceX. Miały już miejsce loty zaopatrzeniowe na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS), ale w tym przypadku na pokładzie będą znajdowali się ludzie.



Celem misji jest podróż w obie strony tak, aby astronauci wrócili bezpiecznie na Ziemię.



Dwaj doświadczeni astronauci

W kapsule siedzą Bob Behnken i Doug Hurley. To dwaj doświadczeni amerykańscy astronauci. Ich celem jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS). Behnken będzie pełnił funkcję dowódcy wspólnych operacji misji, zaś Hurley poleci jako dowódca statku kosmicznego Crew Dragon. To nie pierwszy raz, kiedy Behnken i Hurley odwiedzą przestrzeń kosmiczną.



To pierwszy tego typu lot z USA od niemal dziesięciu lat, kiedy to zakończono program wahadłowców 8 lipca 2011 roku.



Co zobaczymy na polskim niebie?

W Europie, mniej więcej pół godziny po starcie z przylądka Canaveral na Florydzie na niebie zobaczycie jasny punkt (...) chwilę wcześniej zobaczycie też przelatującą Międzynarodową Stację Kosmiczną. A więc dziś wieczorem.. głowy do góry - informował nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.