RMF24

Nowy sondaż przeprowadzony wśród mieszkańców 24 krajów Unii Europejskiej ujawnia głębokie podziały w kwestii przyszłości gospodarczej Wspólnoty – podaje Politico. Część państw opowiada się za zacieśnieniem relacji z USA, inne wolą bliższą współpracę z Chinami, wielu respondentów jednak nie potrafi wskazać jednoznacznego kierunku.

Podziały w Europie: USA kontra Chiny

Opublikowane wyniki badania pokazują, że mieszkańcy północnej i wschodniej części Unii Europejskiej zdecydowanie częściej opowiadają się za bliższymi relacjami gospodarczymi ze Stanami Zjednoczonymi.

W tej grupie znajdują się m.in. Polska, Litwa, Estonia, Rumunia i Węgry, gdzie – jak wynika z sondażu – „najwięcej respondentów opowiedziało się za dalszą, bliską współpracą z USA przy jednoczesnym rozwoju relacji z Chinami”. Podobne nastroje panują w Czechach, Finlandii, na Łotwie i w Szwecji.

Z kolei w krajach południowej Europy, takich jak Słowenia, Hiszpania, Bułgaria i Grecja, większość ankietowanych wskazała na potrzebę zacieśnienia współpracy z Chinami, nawet jeśli miałoby to oznaczać pogorszenie relacji z USA. Takie stanowisko, choć w mniejszym stopniu, popierają także mieszkańcy Włoch, Austrii, Belgii i Słowacji.

Europa podzielona i niezdecydowana

Wyniki sondażu pokazują również, że w wielu krajach Unii Europejskiej nie ma wyraźnej przewagi żadnej ze stron. W Chorwacji, Danii, Francji, Holandii, Niemczech i Portugalii głosy rozkładają się niemal po równo, a w Irlandii nieznaczną przewagę mają zwolennicy bliższej współpracy z USA.

Co ciekawe, w aż 14 krajach najczęstszą odpowiedzią na pytanie o preferowanego partnera gospodarczego było „nie wiem”.

Chiny przyszłością Europy?

Badanie ujawnia także, że aż 43 proc. respondentów uważa, iż za 10 lat to właśnie Chiny będą najważniejszym partnerem handlowym Europy. Tylko 27 proc. wskazuje na Stany Zjednoczone.

Eksperci podkreślają, że taki rozkład odpowiedzi „podkreśla trudne położenie, w jakim znalazła się Unia w związku z napięciami politycznymi i handlowymi między swoimi dwoma największymi partnerami handlowymi”.

Europejczycy uważają, że dystans wobec Ameryki jest możliwy, a w niektórych krajach jest to już preferencja większości. Ich zdaniem zależność od Chin jest raczej koniecznością, a wysiłki mające na celu jej ograniczenie, są jedynie pobożnymi życzeniami – komentuje Seb Wride z firmy Public First, która przeprowadziła badanie.

Badanie zostało przeprowadzone w czerwcu 2026 roku w 24 krajach Unii Europejskiej. Wzięło w nim udział blisko 24 tysiące respondentów.