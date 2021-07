Dziesiątki ludzi zmarło podczas bezprecedensowej fali upałów w Kanadzie. W rejonie Vancouver policja odnotowała ponad 130 nagłych zgonów, tylko od zeszłego piątku. Większość zmarłych to osoby starsze lub mające problemy ze zdrowiem, jednak jak twierdzą lokalne służby - do ich śmierci często mogła przyczynić się bardzo wysoka temperatura.

Kanada we wtorek pobiła trzeci rekord temperatury z rzędu

Kanada we wtorek pobiła trzeci rekord temperatury z rzędu - termometry pokazały wówczas 49,6 stopni Celsjusza. Przed niedzielą temperatura w tym kraju nigdy nie przekraczała 45 stopni.

Jak twierdzi premier Kolumbii Brytyjskiej John Horgan, najgorętszy tydzień, jaki kiedykolwiek przeżyła prowincja, doprowadził do "katastrofalnych konsekwencji dla tamtejszych rodzin i społeczności". Uważa się, że w samym Vancouver upały przyczyniły się do nagłej śmierci u 65 osób, licząc tylko od ubiegłego piątku. Co więcej, jak twierdzą służby, liczba ofiar może wzrosnąć, ponieważ część regionów nie podało wciąż podliczonych danych.

Jestem policjantem od 15 lat i nigdy nie doświadczyłem takiej liczby nagłych zgonów, które pojawiły się w tak krótkim czasie - powiedział sierżant policji Steve Addison.

Jak dodał, zdarza się, że ludzie przyjeżdżają do domów swoich krewnych, a tam znajdują ich martwych.

"Upał nie do zniesienia"

Uciążliwość związana z upałami odczuła m.in. maleńka wioska Lytton, położona około 250 km na wschód od Vancouver. Jedna z jej mieszkanek, Meghan Fandrich przyznała, że wyjście na zewnątrz podczas ostatnich dni było "prawie niemożliwe".

To było nie do zniesienia - powiedziała gazecie Globe & Mail. Staramy się jak najwięcej przebywać w pomieszczeniach. Jesteśmy przyzwyczajeni do upału [...], ale 30 stopni znacznie różni się od 47 - przyznała kobieta.

Z uwagi, że letnie miesiące były z reguły znacznie chłodniejsze w Kanadzie, wiele domów w Kolumbii Brytyjskiej nie posiada klimatyzacji. W całym regionie powstają więc tymczasowe fontanny wodne albo centra chłodzenia. Część z nich wyposażona jest nawet w materace do spania.

Krajowa służba meteorologiczna Environment Canada wydała ostrzeżenia dotyczące upałów dla prowincji Kolumbia Brytyjska i stanu Alberta, a także dla części obszarów Saskatchewan, Terytoria Północno-Zachodnie, Manitoba i Yukon.

Służby stanowczo zakazują także używania otwartego ognia w lasach. Ponieważ poziom wilgotności ściółki spadł do minimum, ryzyko pojawienia się nowych pożarów jest bardzo wysokie. Już teraz w okolicach Lytton strażacy od kilku dni walczą z pożarami.

Rekordy ciepła w Stanach Zjednoczonych

Bezprecedensowy wzrost temperatury, a także wiele ofiar - odnotowują również Stany Zjednoczone.

Na ich północno-zachodnim wybrzeżu w poniedziałek temperatury osiągnęły 46,1 stopni Celsjusza w Portland w stanie Oregon i 42,2 stopnie w Seattle w stanie Waszyngton, co jest najwyższym poziomem od rozpoczęcia prowadzenia rejestrów w latach 40. XX wieku - podał National Weather Service.

Uważa się, że co najmniej 12 zgonów w Waszyngtonie i Oregonie ma związek z upałami.

Jak stwierdził w rozmowie z Seattle Times jeden z lekarzy pracujących w szpitalu w Seattle, liczba pacjentów z udarem słonecznym była porównywalna do tej z początków pandemii Covid-19.

Dr Jeremy Hess powiedział, że niektórzy pacjenci mieli problemy z nerkami bądź z sercem. Był też przypadek doznania oparzeń trzeciego stopnia przez mężczyznę, który szedł po nagrzanym asfalcie.

Z upałem starają się radzić sobie rolnicy. Rozpoczynają pracę o świcie i kończą zanim rozpocznie się południe. Mimo to, w Oregonie odnotowano przypadek mężczyzny, który został znaleziony martwy na polu pod koniec swojej zmiany na farmie.

Z powodu intensywności upałów, w niektórych miejscach doszło do awarii sieci energetycznych. W Portland stopiły się kable, przez co zamknięto na jakiś czas usługi tramwajowe. Wstrzymano też ruch na autostradzie l-5 z powodu pęknięć nawierzchni. W Spokane w stanie Waszyngton przerwy w dostawie prądu spowodowane są ogromnym wzrostem jego zużycia, w związku z nasilonym korzystaniem z klimatyzacji i wentylatorów.

Fala upałów jest bezprecedensowa - zaznacza CNN i ostrzega, że przed mieszkańcami tych regionów jeszcze lipiec - do tej pory najgorętszy tam miesiąc w roku.

