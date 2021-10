Producent samochodów elektrycznych Tesla przesłał częściową odpowiedź agencji USA do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego (NHTSA) w sprawie śledztwa dotyczącego bezpieczeństwa na drodze i systemu zaawansowanego wspomagania kierowcy podczas jazdy Tesla Autopilot - poinformowała NHTSA.

W 12 wypadkach samochodów Tesli ze wspomaganiem systemu Autopilot zginęła jedna osoba, a co najmniej 17 zostało rannych (zdjęcie ilustracyjne). / Shutterstock

Tesla Autopilot pozwala utrzymywać pojazd na właściwym pasie i w bezpiecznej odległości od innych samochodów. System może również samodzielnie zmienić pas ruchu, przyśpieszać i hamować. Amerykański koncern wielokrotnie powtarzał, że rozwiązanie ma jedynie pomagać kierowcy, który musi zachować ostrożność i być gotowym do interwencji w razie potrzeby.



Jak przypomina agencja AP, w 12 wypadkach samochodów Tesli ze wspomaganiem systemu Autopilot zginęła jedna osoba, a co najmniej 17 zostało rannych.



31 sierpnia do Tesli wysłano 11-stronicowy list z pytaniami dotyczącymi śledztwa. W razie niewystarczających odpowiedzi ze strony koncernu samochodowego, jak podkreśliła NHTSA, agencja może nałożyć na firmę karę ponad 114 mln dolarów. Termin odpowiedzi upływał 22 października.



Amerykańska agencja ruchu wydała oświadczenie mówiące o otrzymaniu odpowiedzi producenta w piątek. Dokument Tesli "jest obecnie poddawany ocenie" - dodano. Tesla poprosiła o zachowanie poufności przesłanych informacji.



