Sąd karny w Medynie w Arabii Saudyjskiej po raz pierwszy w historii kraju skazał na publiczne potępienie mężczyznę uznanego za winnego molestowania - poinformowała BBC.

Jasser al-Arawi, uznany za winnego molestowania kobiet poprzez "obsceniczne komentarze", został skazany na osiem miesięcy więzienia i grzywnę w wysokości 1330 dolarów.

Prawo, które weszło w życie w 2018 roku, wprowadziło kary do dwóch lat więzienia i grzywny do 27 tys. dolarów za przestępstwa związane z molestowaniem seksualnym. Recydywistom grozi do pięciu lat więzienia i grzywna w wysokości do 80 tys. dolarów.

Wyrok został pozytywnie przyjęty przez wielu mieszkańców królestwa. Jeden z komentatorów wskazał, że decyzja jest mocno spóźniona.

Zgodnie z wprowadzoną w zeszłym roku poprawką do ustawy dane skazanych mogą być na ich koszt opublikowane w lokalnej prasie.

Mimo zmian w prawie, wciąż wiele Saudyjek skarży się na bezczynność władz w kwestii przemocy seksualnej. Jedna z nich w rozmowie z BBC wskazała, że to kobiety obwinia się za to, że są molestowane, a ofiary przemocy seksualnej są tak samo narażone na kary jak sprawcy.