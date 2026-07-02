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Ciała 23-letniej królowej piękności Skarlent Rodríguez oraz jej chłopaka José Castro zostały odnalezione pod gruzami zawalonego budynku w Catia La Mar w stanie La Guaira. Para zginęła podczas niszczycielskich trzęsień ziemi, które nawiedziły Wenezuelę 24 czerwca. W katastrofie życie straciło także kilku członków rodziny Castro.

Informację o śmierci kobiety i jej ukochanego podał portal Hola. Rodzina oraz przyjaciele przez kilka dni poszukiwali pary, która zaginęła po zawaleniu się ich budynku mieszkalnego w wyniku silnego trzęsienia ziemi regionie Catia La Mar w stanie La Guaira. W poniedziałek odnaleziono ciała pary leżące obok siebie pod gruzami. „Niestety, oboje zostali znalezieni martwi… leżący obok siebie, razem aż do samego końca” – poinformowały pogrążone w żałobie rodziny.

W tej samej katastrofie życie stracili także ojciec, babcia, wujek i ciotka José Castro. „Brakuje słów, by opisać ból, który przeżywamy” – podkreślili bliscy w oficjalnym oświadczeniu. Oficjalny bilans zabitych w podwójnym trzęsieniu ziemi z 24 czerwca wzrósł w środę do 2295, a ponad 11 tys. osób jest rannych – przekazały władze Wenezueli. Eksperci obawiają się, że ostateczna liczba ofiar śmiertelnych będzie znacznie wyższa. ONZ szacowała liczbę zaginionych na ponad 50 tys. Na nieoficjalnych stronach internetowych ze zgłoszeniami o zaginionych widniało w czwartek około 40 tys. nazwisk.

Kim była Skarlent Rodriguez?

Skarlent Rodriguez pochodziła z Wenezueli, ale zdobyła uznanie po koronacji na Miss Grand Orlando podczas konkursu piękności na Florydzie w 2025 roku. Choć nie zdobyła tytułu Miss Grand Florida, dała się poznać jako utalentowana modelka i charyzmatyczna osobowość.

Organizacja Miss Grand Florida wspomina ją jako osobę o „promiennym uśmiechu, ciepłym duchu i niezachwianej pozytywności, które dotykały każdego, kogo spotkała, zarówno na scenie, jak i poza nią”. „Zapamiętamy ją nie tylko ze względu na jej urodę i osiągnięcia, ale także za to, jak podnosiła innych na duchu” – dodano w pożegnalnym wpisie.

Nie wszystkie wiadomości napływające z Wenezueli są negatywne. Informowaliśmy dziś o wydobyciu na powierzchnię żywego mężczyzny, który spędził ponad tydzień pod gruzami.