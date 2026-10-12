Sikorski zaapelował do Trumpa: Rezultaty pojawią się, gdy presja będzie na agresorze

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Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski ocenił, że działania USA na rzecz zakończenia wojny powinny być skierowane przede wszystkim przeciwko Rosji — państwu-agresorowi. Szef polskiej dyplomacji poparł też dalsze zaostrzanie sankcji wobec Moskwy.

Radosław Sikorski zwrócił się do prezydenta USA Donalda Trumpa, by w rozmowach dotyczących zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej nie wywierał presji na Kijów.

Doceniamy zaangażowanie prezydenta Trumpa w próby zakończenia wojny między Rosją a Ukrainą. W Polsce wierzymy jednak, że przyniesie to rezultat, jeśli presja będzie wywierana na agresora, a nie na ofiarę — stwierdził w rozmowie z Bloombergiem szef polskiego MSZ.

Sikorski podkreślił, że to Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę i pozostaje zagrożeniem dla bezpieczeństwa Zachodu oraz pokoju na świecie.

Polska popiera nowe sankcje

Minister pozytywnie ocenił nowy pakiet restrykcji wobec Rosji, który obejmuje ponad 1600 osób i podmiotów. Nazwał go „najostrzejszym dotychczasowym zestawem sankcji”.

Zdaniem Sikorskiego jest to odpowiedź na brak gotowości Władimira Putina do ustępstw. Polski minister wyraził zarazem przekonanie, że napięcia między Donaldem Trumpem a prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim nie muszą przerodzić się w trwały konflikt polityczny.

UE przedstawiła kolejne sankcje. Poważne konsekwencje dla Rosji i Korei Północnej Unia Europejska zdecydowała o nałożeniu kolejnych sankcji na osoby i podmioty związane z północnokoreańskimi programami zbrojeniowymi oraz współpracą z Rosją. Restrykcje obejmują zamrożenie aktywów, zakaz wjazdu oraz blokadę dostępu do środków…

Spór wokół ataków na rosyjskie rafinerie

Wcześniej Donald Trump apelował do Ukrainy o wstrzymanie ataków na rosyjskie rafinerie, które - zdaniem amerykańskiego prezydenta - zagrażają dostawom energii na całym świecie. Później mówił o uzgodnieniu przez strony tzw. energetycznego zawieszenia broni. Żadna ze stron nie potwierdziła jednak, że taki układ faktycznie wszedł w życie.

Wołodymyr Zełenski zaznaczał, że Rosja nadal atakuje ukraińską infrastrukturę energetyczną. Według ukraińskich władz porozumienie powinno obejmować rzeczywistą ochronę obiektów energetycznych, a nie tylko ograniczenie uderzeń na instalacje rafineryjne.