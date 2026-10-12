UE przedstawiła kolejne sankcje. Poważne konsekwencje dla Rosji i Korei Północnej

RMF24

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Unia Europejska zdecydowała o nałożeniu kolejnych sankcji na osoby i podmioty związane z północnokoreańskimi programami zbrojeniowymi oraz współpracą z Rosją. Restrykcje obejmują zamrożenie aktywów, zakaz wjazdu oraz blokadę dostępu do środków finansowych. To odpowiedź na pogłębiające się relacje wojskowe i gospodarcze między Moskwą a Pjongjangiem.

W poniedziałek Unia Europejska ogłosiła objęcie sankcjami trzech osób oraz czterech podmiotów powiązanych z naruszaniem i obchodzeniem międzynarodowych restrykcji wobec Korei Północnej. Na liście znalazł się m.in. Ri Song Dzin, badacz północnokoreańskiej Narodowej Administracji Technologii Kosmicznych, który miał wspierać rosyjskie działania zbrojeniowe, a także Anna Akinszyna, prezes rosyjskiej firmy deweloperskiej Samolot Group, zatrudniającej północnokoreańskich pracowników przy projektach budowlanych we Władywostoku.

Rosyjskie firmy i północnokoreańscy urzędnicy na celowniku

Sankcje objęły również Władimira Sokołowa, prezesa holdingu Black Horse, który według UE wspierał współpracę handlową i przemysłową z Koreą Północną. Na liście znalazły się także spółka żeglugowa Paekyangsan Shipping Co Ltd, oskarżona o transport rosyjskich produktów naftowych do Korei Północnej, oraz Golden Autumn Agroholding, spółka zależna holdingu Black Horse.

Nowe restrykcje przewidują zamrożenie aktywów osób i firm objętych sankcjami oraz zakaz udostępniania im środków finansowych i zasobów gospodarczych. Osoby fizyczne nie będą mogły wjechać na terytorium Unii Europejskiej.

Po ostatniej decyzji unijny wykaz sankcyjny wobec Korei Północnej obejmuje już 80 osób i 25 podmiotów.

Reakcja na pogłębiającą się współpracę Moskwy i Pjongjangu

Unia Europejska wyraziła poważne zaniepokojenie nasilającą się współpracą wojskową i gospodarczą pomiędzy Rosją a Koreą Północną. Wskazano na dostawy uzbrojenia w zamian za ropę, zatrudnianie północnokoreańskich pracowników w Rosji oraz obecność północnokoreańskich żołnierzy na terytorium Rosji. UE przypomniała, że rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ zakazują takich działań, a także nakładają obowiązek repatriacji północnokoreańskich pracowników przebywających za granicą.

W konkluzjach z czerwca 2026 roku Rada Europejska stanowczo potępiła rozmieszczenie północnokoreańskich sił zbrojnych w Rosji oraz dalsze wsparcie militarne udzielane Moskwie przez Koreę Północną, Iran i Białoruś. Unia Europejska wezwała Pjongjang do przestrzegania rezolucji ONZ i całkowitego zaniechania programów dotyczących broni jądrowej, broni masowego rażenia oraz pocisków balistycznych.