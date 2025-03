Ponad 450 pasażerów wzięła jako zakładników separatystyczna bojówka Beludżów, która ostrzelała pociąg pasażerski na zachodzie Pakistanu. Według wstępnych doniesień ranny został maszynista. Wśród zakładników są kobiety i dzieci.

Zdj. ilustracyjne / FAYYAZ AHMAD / PAP/EPA

Pociąg jechał ze stolicy Beludżystanu Kwety do Peszawaru na północy kraju. Napastnicy zatrzymali pociąg, kiedy Jaffar Express wjeżdżał do otoczonego górami tunelu.

Wśród zakładników mają być też funkcjonariusze służb bezpieczeństwa, którzy jechali pociągiem.

Rzecznik prowincjonalnego rządu powiadomił o wprowadzeniu środków nadzwyczajnych w rejonie zdarzenia.

Do przeprowadzenia ataku przyznała się Armia Wyzwolenia Beludżystanu. Reuters podkreślił, że jest to jedna z największych spośród co najmniej kilku separatystycznych organizacji Beludżów. Od kilku dekad walczą one o odłączenie od Pakistanu tej zachodniej prowincji.

Beludżowie twierdzą, że są marginalizowani w życiu publicznym nie tylko całego Pakistanu, ale też bogatego w surowce mineralne regionu. Beludżystan jest najbiedniejszą prowincją Pakistanu.