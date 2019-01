W Panamie trwają Światowe Dni Młodzieży. Najliczniejszą europejską grupą pielgrzymów są Polacy. Do środkowo-amerykańskiego kraju przyjechało 3,5 tysiąca naszych rodaków. W Panamie jest też już papież Franciszek.

Kilka tysięcy osób uczestniczyło w środę wieczorem we mszy i koncercie w polskie święto na Światowych Dniach Młodzieży w Panamie. Mszy przewodniczył prymas abp Wojciech Polak. Następnie odbył się żywiołowy polski koncert.

Polska msza dla uczestników ŚDM odbyła się na placu przy wielkiej galerii handlowej Albrook Mall w Panamie. Przypomina się, że w pobliżu tego miejsca w 1983 roku mszę odprawił święty Jan Paweł II.

Polacy modlili się o zachodzie słońca w charakterystycznym miejscu - tuż przy potężnym centrum handlowym, obok parkingu i ruchliwej drogi.

Ołtarz stanął na dużej scenie z widokiem na palmy, był widoczny z daleka.

"Papież Franciszek jest już z nami" - ogłosił podczas mszy Prymas Polski Wojciech Polak tuż po tym, jak Franciszek wylądował.



Panamczycy, którzy wychodzili z zakupami często zatrzymywali się i obserwowali morze polskich flag - tę największą chyba przywieźli mieszkańcy Gliwic. Uwagę zwracała też szczególna oprawa muzyczna - polska muzyka mieszała się z latynoskimi rytmami.

W trakcie nabożeństwa na dużym placu kilkudziesięciu polskich księży spowiadało pielgrzymów.

Po mszy rozpoczął się koncert. Polacy zatańczyli nawet poloneza.Setki par, pod gołym niebem, w niemal trzydziestu stopniach, prezentowały nasz narodowy taniec. Ucząc kroków także przyjezdnych z innych krajów. Liczba tańczących robiła wrażenie. Niektórzy zatrzymywali się na pobliskim parkingu, by zrobić zdjęcie Polakom.

Były też inne układy taneczne i występy polskich artystów. Polacy dziękowali też Panamczykom za ich gościnność.

To świętowanie trwało kilka godzin. Coraz częściej pielgrzymi z Polski są rozpoznawani na ulicach miasta przez innych. Zazwyczaj słychać wtedy okrzyki "Viva Polonia".

Ze sceny skierowano do młodych Polaków wezwanie : "Róbcie raban". To apel, jaki wcześniej skierował papież Franciszek do młodych katolików. Odśpiewany został hymn Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku "Błogosławieni milosierni".