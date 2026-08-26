Scenariusze końca wojny w Ukrainie. Rzekomy wyciek dokumentów Sbierbanku

RMF24

Hakerzy z grupy Black Mirror opublikowali zrzuty ekranu dokumentu, który ma zawierać analizę Sbierbanku dotyczącą możliwych scenariuszy zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Autentyczność materiału nie została potwierdzona, ale opisuje on kilka prawdopodobnych perspektyw.

Według portalu Meduza dokument datowany jest na kwiecień 2026 roku. Hakerzy twierdzą, że pozyskali go z korespondencji prezesa Sbierbanku Germana Grefa z nieujawnionym rozmówcą. Bank do tej pory nie skomentował sprawy.

W dokumencie przedstawiono możliwe scenariusze końca wojny rosyjsko-ukraińskiej z wyrażonym procentowo prawdopodobieństwem, na ile dany rezultat jest realny.

Należy podkreślić, że źródło z rosyjskiego rynku finansowego zasugerowało, iż tekst mógł zostać wygenerowany przez sztuczną inteligencję.

„Umowa Trumpa” z najwyższym prawdopodobieństwem

W rzekomej analizie przedstawiono osiem wariantów rozwoju sytuacji. Najwyżej, na 32 proc., oceniono scenariusz nazwany „umową Trumpa”.

Zakłada on zamrożenie konfliktu, prawdopodobnie bez formalnego traktatu pokojowego, częściowe zniesienie sankcji wobec Rosji i rezygnację Ukrainy z członkostwa w NATO. Stany Zjednoczone miałyby faktycznie zaakceptować rosyjską kontrolę nad czterema podbitymi ukraińskimi regionami, choć formalnie nadal uznawałyby granice Ukrainy z 1991 roku. Unia Europejska nie uznałaby zmiany granic.

Autorzy dokumentu przypisują temu scenariuszowi wysokie prawdopodobieństwo z uwagi na amerykańskie wybory połówkowe, które mają się odbyć w listopadzie 2026 roku. Ich zdaniem Donald Trump mógłby dążyć do zawarcia porozumienia przed głosowaniem.

Scenariusz „koreański”, zamrożenie i długa wojna

Na 22 proc. oszacowano możliwość tzw. koreańskiego (na wzór zastosowanego w konflikcie Korei Północnej i Południowej) zamrożenia konfliktu. Oznaczałoby ono ustabilizowanie linii frontu i ograniczenie intensywności walk bez podpisywania formalnego porozumienia. Jednocześnie obie strony mogłyby wykorzystać przerwę na dozbrojenie.

Prawdopodobieństwo dalszej wojny przez kolejne dwa–trzy lata wskazano w kolejnym scenariuszu na poziomie 15 proc. Taki wariant miałby oznaczać fiasko dyplomacji, dalsze straty na froncie oraz narastające problemy gospodarcze i demograficzne w obu państwach.

Scenariusz, w którym Rosja miałaby doprowadzić do pokoju na własnych warunkach wskutek osłabienia zachodniego wsparcia dla Ukrainy, oceniono na 12 proc.

Rosjanie uciekają z kraju przed mobilizacją. Ogromne kolejki na granicy Dziesiątki tysięcy Rosjan wyjeżdżają do Gruzji w związku z pogłoskami o możliwej nowej fali mobilizacji po wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej – podał rosyjskojęzyczny serwis „The Moscow Times”. Rosyjska Federalna Służba Celna informuje o…

Pełne militarne zwycięstwo Rosji – 7 proc.

Według ujawnionego materiału szanse na osiągnięcie przez Rosję zdecydowanej przewagi militarnej wynoszą zaledwie 7 proc. Taki wariant zakładałby pełną kontrolę nad okupowanymi częściami obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego w ich granicach administracyjnych.

Realizacja tego planu – jak wynika z dokumentu – wymagałaby kolejnej fali mobilizacji, obejmującej od 300 do 500 tys. osób. Autorzy wskazywali również na konieczność zwiększenia wsparcia lotniczego i rozwoju systemów autonomicznych dronów.

"Przyjeżdża się tam tylko po to”. Hipotezy dotyczące wizyty szefa CIA w Moskwie Wizyta szefa CIA Johna Ratcliffe’a w Moskwie wywołała falę komentarzy w Wielkiej Brytanii. Część ekspertów uważa, że mogła być związana z rosnącym ryzykiem rosyjskiej eskalacji wobec państw NATO, inni wskazują, że rozmowy mogły dotyczyć przede…

Pozostałe scenariusze mało prawdopodobne

Według analizy, najmniej prawdopodobny wydaje się scenariusz, w którym Rosja zmuszona jest podpisać porozumienie na warunkach europejsko-ukraińskich, to znaczy wycofa swoje wojska do granic z 2014 roku, wypłaci reparacje Kijowowi i zgodzi się na przystąpienie Ukrainy do NATO. Oceniono, że taki koniec wojny nastąpiłby wyłącznie w przypadku absolutnej katastrofy gospodarczej w Rosji, druzgocącej porażki militarnej lub dzięki zmianie reżimu w Moskwie.

Wśród kolejnych scenariuszy uznanych za mniej prawdopodobne (tzn. na poziomie ok. 5 proc.) są też takie, które zakładają użycie taktycznej broni jądrowej przez Rosję, atak na obiekt jądrowy w Ukrainie i wywołanie katastrofy humanitarnej, bezpośrednią konfrontację Rosji z NATO, przełom technologiczny, prowadzący do uzyskania znaczącej przewagi przez jedną ze stron, oraz scenariusz nazwany „kaskadą irańską” - polegałby na serii korzystnych dla Rosji zdarzeń na Bliskim Wschodzie, co doprowadziłoby do gwałtownego wzrostu rosyjskich dochodów z ropy naftowej oraz potężnego kryzysu energetycznego w Europie.

„Ukraina stopniowo przegrywa wojnę”. Odwołany minister krytykuje władze w Kijowie Ukraina stopniowo przegrywa wojnę z Rosją, choć wciąż ma szansę odwrócić sytuację – ocenił w rozmowie z agencją Reutera były minister obrony Mychajło Fedorow. Jego zdaniem Kijów ma zaledwie kilka miesięcy na podjęcie kluczowych decyzji dotyczących…

Wątpliwości wokół dokumentu

Meduza podkreśla, że nie ma niezależnego potwierdzenia autentyczności opublikowanych zrzutów ekranu ani informacji o tym, kto rzeczywiście przygotował analizę.

Portal poinformował też, że osoba związana z rynkiem finansowym, która nie widziała oryginału dokumentu, oceniła, iż tekst może być dziełem chatbota wykorzystującego sztuczną inteligencję.

Sbierbank to największy bank w Rosji i jedna z kluczowych instytucji finansowych tego kraju.

Większościowym akcjonariuszem banku jest rosyjski państwowy Fundusz Dobrobytu Narodowego, dlatego Sbierbank jest uznawany za podmiot silnie powiązany z władzami Rosji.