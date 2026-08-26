Scenariusze końca wojny w Ukrainie. Rzekomy wyciek dokumentów Sbierbanku

Według portalu Meduza dokument datowany jest na kwiecień 2026 roku. Hakerzy twierdzą, że pozyskali go z korespondencji prezesa Sbierbanku Germana Grefa z nieujawnionym rozmówcą. Bank do tej pory nie skomentował sprawy.
W dokumencie przedstawiono możliwe scenariusze końca wojny rosyjsko-ukraińskiej z wyrażonym procentowo prawdopodobieństwem, na ile dany rezultat jest realny.
Należy podkreślić, że źródło z rosyjskiego rynku finansowego zasugerowało, iż tekst mógł zostać wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
„Umowa Trumpa” z najwyższym prawdopodobieństwem
W rzekomej analizie przedstawiono osiem wariantów rozwoju sytuacji. Najwyżej, na 32 proc., oceniono scenariusz nazwany „umową Trumpa”.
Zakłada on zamrożenie konfliktu, prawdopodobnie bez formalnego traktatu pokojowego, częściowe zniesienie sankcji wobec Rosji i rezygnację Ukrainy z członkostwa w NATO. Stany Zjednoczone miałyby faktycznie zaakceptować rosyjską kontrolę nad czterema podbitymi ukraińskimi regionami, choć formalnie nadal uznawałyby granice Ukrainy z 1991 roku. Unia Europejska nie uznałaby zmiany granic.
Autorzy dokumentu przypisują temu scenariuszowi wysokie prawdopodobieństwo z uwagi na amerykańskie wybory połówkowe, które mają się odbyć w listopadzie 2026 roku. Ich zdaniem Donald Trump mógłby dążyć do zawarcia porozumienia przed głosowaniem.
Scenariusz „koreański”, zamrożenie i długa wojna
Na 22 proc. oszacowano możliwość tzw. koreańskiego (na wzór zastosowanego w konflikcie Korei Północnej i Południowej) zamrożenia konfliktu. Oznaczałoby ono ustabilizowanie linii frontu i ograniczenie intensywności walk bez podpisywania formalnego porozumienia. Jednocześnie obie strony mogłyby wykorzystać przerwę na dozbrojenie.
Prawdopodobieństwo dalszej wojny przez kolejne dwa–trzy lata wskazano w kolejnym scenariuszu na poziomie 15 proc. Taki wariant miałby oznaczać fiasko dyplomacji, dalsze straty na froncie oraz narastające problemy gospodarcze i demograficzne w obu państwach.
Scenariusz, w którym Rosja miałaby doprowadzić do pokoju na własnych warunkach wskutek osłabienia zachodniego wsparcia dla Ukrainy, oceniono na 12 proc.
Pełne militarne zwycięstwo Rosji – 7 proc.
Według ujawnionego materiału szanse na osiągnięcie przez Rosję zdecydowanej przewagi militarnej wynoszą zaledwie 7 proc. Taki wariant zakładałby pełną kontrolę nad okupowanymi częściami obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego w ich granicach administracyjnych.
Realizacja tego planu – jak wynika z dokumentu – wymagałaby kolejnej fali mobilizacji, obejmującej od 300 do 500 tys. osób. Autorzy wskazywali również na konieczność zwiększenia wsparcia lotniczego i rozwoju systemów autonomicznych dronów.
Pozostałe scenariusze mało prawdopodobne
Według analizy, najmniej prawdopodobny wydaje się scenariusz, w którym Rosja zmuszona jest podpisać porozumienie na warunkach europejsko-ukraińskich, to znaczy wycofa swoje wojska do granic z 2014 roku, wypłaci reparacje Kijowowi i zgodzi się na przystąpienie Ukrainy do NATO. Oceniono, że taki koniec wojny nastąpiłby wyłącznie w przypadku absolutnej katastrofy gospodarczej w Rosji, druzgocącej porażki militarnej lub dzięki zmianie reżimu w Moskwie.
Wśród kolejnych scenariuszy uznanych za mniej prawdopodobne (tzn. na poziomie ok. 5 proc.) są też takie, które zakładają użycie taktycznej broni jądrowej przez Rosję, atak na obiekt jądrowy w Ukrainie i wywołanie katastrofy humanitarnej, bezpośrednią konfrontację Rosji z NATO, przełom technologiczny, prowadzący do uzyskania znaczącej przewagi przez jedną ze stron, oraz scenariusz nazwany „kaskadą irańską” - polegałby na serii korzystnych dla Rosji zdarzeń na Bliskim Wschodzie, co doprowadziłoby do gwałtownego wzrostu rosyjskich dochodów z ropy naftowej oraz potężnego kryzysu energetycznego w Europie.
Wątpliwości wokół dokumentu
Meduza podkreśla, że nie ma niezależnego potwierdzenia autentyczności opublikowanych zrzutów ekranu ani informacji o tym, kto rzeczywiście przygotował analizę.
Portal poinformował też, że osoba związana z rynkiem finansowym, która nie widziała oryginału dokumentu, oceniła, iż tekst może być dziełem chatbota wykorzystującego sztuczną inteligencję.
Sbierbank to największy bank w Rosji i jedna z kluczowych instytucji finansowych tego kraju.
Większościowym akcjonariuszem banku jest rosyjski państwowy Fundusz Dobrobytu Narodowego, dlatego Sbierbank jest uznawany za podmiot silnie powiązany z władzami Rosji.