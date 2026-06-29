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W poniedziałek Sąd Najwyższy USA odrzucił wniosek Donalda Trumpa o rozpatrzenie jego skargi na wyrok z 2023 roku, który przyznał publicystce E. Jean Carroll 5 milionów dolarów odszkodowania za napaść seksualną i zniesławienie. Decyzja ta oznacza, że wyrok pozostanie w mocy. Do napaści seksualnej doszło w przebieralni w galerii handlowej w 1996 w Nowym Jorku.

Sąd zdecydował o pozostawieniu odwołania Donalda Trumpa bez rozpatrzenia, nie uzasadniając tej decyzji. Sąd zwykle odrzuca większość kierowanych do niego apelacji, skupiając się głównie na sprawach dotyczących nowych zagadnień prawnych.

5 mln dolarów za molestowanie seksualne

Decyzja ta oznacza, że w mocy pozostaje wyrok w sprawie cywilnej z 2023 r., kiedy ława przysięgłych uznała Donalda Trumpa za odpowiedzialnego za napaść seksualną oraz późniejsze pomówienie autorki felietonów i rubryki z poradami, zasądzając jej 5 milionów dolarów odszkodowania.

To była ostatnia nadzieja Trumpa na uchylenie jednomyślnego werdyktu ławy przysięgłych.

Adwokatka Carroll, Roberta Kaplan, w oświadczeniu stwierdziła, że ​​decyzja Sądu Najwyższego „potwierdza raz na zawsze jednomyślny werdykt ławy przysięgłych, że prezydent Donald J. Trump dopuścił się napaści seksualnej i zniesławienia E. Jean Carroll”.

„Jego wielokrotne próby odwołania się od tego wyroku nie powiodły się, a dzisiejsze orzeczenie kończy jego starania o uniknięcie odpowiedzialności za swoje czyny” – dodała.

Chociaż ustalono, że Trump zniesławił Carroll i dopuścił się wobec niej molestowania seksualnego, ława przysięgłych odrzuciła jej twierdzenie o gwałcie w rozumieniu kodeksu karnego stanu Nowy Jork.

Napaść w przebieralni w galerii handlowej

Do napaści doszło w przebieralni w galerii handlowej w 1996 na Manhattanie. Publicystka opisała ten incydent w 2019 r., a pozew wniosła w 2022 r. Trump zaprzeczał tym oskarżeniom, uznając je za „szwindel”, a w odpowiedzi Carroll oskarżyła go o pomówienie jej.

Ławnicy w Nowym Jorku uznali, że Trump był winny zarzucanych mu czynów. Wyrok ten podtrzymał sąd apelacyjny.

Prawnicy Trumpa zarzucali, że Carroll nigdy nie zgłosiła incydentu na policję i utrzymywali, że nie było żadnych świadków. Twierdzili też, że prowadzący sprawę sędzia pozwolił na przedstawienie dowodów, niemających bezpośredniego związku ze sprawą, m.in. słynne nagranie z kulis programu Access Hollywood, w którym Trump opowiadał o obmacywaniu i całowaniu obcych kobiet, przechwalając się, że „jeśli jesteś gwiazdą, one ci na to pozwalają”.