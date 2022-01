USA przedstawiły Rosji propozycje dotyczące rozmieszczenia pocisków rakietowych i ograniczenia ćwiczeń wojskowych, ale odrzuciły postulaty Rosji dotyczące zakończenia polityki otwartych drzwi NATO - oświadczyła wiceszefowa dyplomacji USA Wendy Sherman po zakończeniu rozmów z delegacją Rosji w Genewie.

Wiceszefowie dyplomacji USA i Rosji: Wendy Sherman oraz Siergiej Riabkow / DENIS BALIBOUSE / POOL / PAP/EPA

Sherman stwierdziła też podczas telefonicznej konferencji prasowej, że USA mają prawo do dwustronnej współpracy z Ukrainą i że nie będą rozmawiać o Ukrainie bez Ukrainy.

Wiceszefowa amerykańskiej dyplomacji podkreśliła, że kwestia liczebności wojsk amerykańskich w Europie - co było przedmiotem kontrowersji w zeszłym tygodniu - nie była podejmowana w trakcie 8-godzinnych rozmów z Rosjanami. Dodała, że nie przewiduje, by było to przedmiotem zapowiedzianych rozmów na forach Rady NATO-Rosja i OBWE.

Sherman stwierdziła, że nie wie, czy Rosja zamierza wycofać wojska zgromadzone wokół Ukrainy. Jak dodała, "może się okazać, że Rosja nigdy nie podchodziła do tych rozmów poważnie".

Dyplomatka stwierdziła jednocześnie, że Rosjanie zapewniali, że nie mają zamiaru najechania Ukrainy, a koncentracja wojsk wokół Ukrainy ma związek z ćwiczeniami wojskowymi.

Rosyjskie wojska przy granicy z Ukrainą