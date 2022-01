Nadszedł czas, by przedmiotowo negocjować w sprawie zakończenia konfliktu w Donbasie na wschodzie Ukrainy i jesteśmy gotowi do podjęcia koniecznych decyzji podczas nowego szczytu normandzkiego - oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

Wołodymyr Zełenski / VALENTYN OGIRENKO / POOL / PAP/EPA

Zełenski i szef jego biura Andrij Jermak spotkali się w Kijowie z doradcami kanclerza Niemiec Olafa Scholza i prezydenta Francji Emmanuela Macrona, którzy wcześniej złożyli wizytę w Moskwie. To kontynuacja dialogu w ramach formatu normandzkiego, obejmującego Niemcy, Francję, Ukrainę i Rosję - podkreśla biuro prasowe Zełenskiego.

Nadszedł czas, by przedmiotowo negocjować w sprawie zakończenia konfliktu i jesteśmy gotowi do koniecznych decyzji podczas nowego szczytu liderów czterech krajów (czwórki normandzkiej) - powiedział ukraiński prezydent, cytowany we wtorek przez swoje biuro prasowe.



Podczas spotkania rozmawiano m.in. o obecnej sytuacji bezpieczeństwa i o krokach ku pokojowemu uregulowaniu konfliktu i deeskalacji na granicach Rosji z Ukrainą.



Jermak podkreślił, że kolejny szczyt formatu normandzkiego byłby silnym impulsem dla procesu pokojowego.



Do ostatniego spotkania liderów czwórki normandzkiej doszło w grudniu 2019 roku w Paryżu. Zaplanowano wtedy, że kolejne rozmowy w tym formacie odbędą się w ciągu czterech miesięcy. Jednak do tej pory negocjacje nie zostały wznowione.