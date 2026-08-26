Rosyjskie samoloty wkroczyły do strefy ADIZ. Myśliwce w akcji

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Korea Południowa poderwała myśliwce w reakcji na pojawienie się kilku rosyjskich samolotów wojskowych w południowokoreańskiej strefie identyfikacji obrony powietrznej (ADIZ) nad Morzem Japońskim. Do podobnego incydentu doszło w czerwcu.

Rosyjskie maszyny przemieszczały się we wtorek z południowego wschodu na północny zachód nad Morzem Japońskim, wchodząc w strefę ADIZ Korei Płd. w pobliżu wysp Ulleungdo i Dokdo, po czym ją opuściły.

Myśliwce podjęły działania

„Nasze wojsko wykryło rosyjskie samoloty jeszcze przed ich wejściem w strefę ADIZ i skierowało myśliwce sił powietrznych do podjęcia działań taktycznych na wypadek nieprzewidzianych sytuacji” – oświadczyło Kolegium Połączonych Szefów Sztabów (JCS) w Seulu.

Strefa identyfikacji obrony powietrznej (ADIZ) to obszar wyznaczony w celu wczesnego wykrywania obcych samolotów wojskowych zbliżających się do granic państwa. ADIZ nie jest tożsama z suwerenną przestrzenią powietrzną, której naruszenie stanowiłoby akt agresji, a wlot w tę strefę nie łamie prawa międzynarodowego. Międzynarodowym zwyczajem jest jednak wcześniejsze zgłaszanie planu lotu władzom danego kraju.

605, 606 i 607. Putin podpisał trzy tajne dekrety w dniu wizyty szefa CIA w Moskwie Władimir Putin miał podpisać trzy nieopublikowane dekrety w dniu nieoczekiwanej wizyty dyrektora CIA Johna Ratcliffe’a w Moskwie – podaje „The Moscow Times”. Treść dokumentów nie jest znana, podobnie jak szczegóły rozmów amerykańskiego wywiadowcy z…

Moskwa nie uznaje strefy ADIZ

Moskwa nie uznaje południowokoreańskiej ADIZ, twierdząc, że nie ma ona podstaw w prawie międzynarodowym, i odmawiając Seulowi prawa do kontroli w tej strefie.

27 czerwca grupa około 10 chińskich i rosyjskich samolotów wojskowych, w tym bombowców i myśliwców, uczestniczących we wspólnych ćwiczeniach, weszło w południowokoreańską strefę ADIZ nad Morzem Japońskim i u południowych wybrzeży Korei Płd. Do podobnego incydentu z udziałem samolotów Rosji i Chin również w grudniu 2025 roku. Od 2019 roku do podobnych przelotów z udziałem rosyjskich lub chińskich sił powietrznych dochodzi co najmniej raz w roku.