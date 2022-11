Sąd w Hadze skazał w czwartek dwóch Rosjan, Siergieja Dubinskiego i Igora Girkina oraz Ukraińca Leonida Charczenkę na karę dożywotniego pozbawienia wolności za zestrzelenie w 2014 r. nad wschodnią Ukrainą samolotu MH17 linii Malaysian Airlines. Jednocześnie sąd uniewinnił Rosjanina Olega Pułatowa uznając, że "nie ma dowodów na to, że w jakikolwiek sposób przyczynił się on do rozmieszczenia systemu rakietowego". Maszyna została zestrzelona przy użyciu rosyjskiego pocisku kierowanego ziemia-powietrze wystrzelonego z wyrzutni Buk. Sędzia informował, że zebrano w tej sprawie wiele dowodów.

Sąd uznał, że samolot Malaysia Airlines (MH17) zestrzelono rosyjską rakietą Buk / REMKO DE WAAL / PAP Odczytywanie wyroku przez przewodniczącego składu orzekającego sądu okręgowego w Hadze rozpoczęło się w czwartek po godzinie 13:30 w kompleksie sądowym znajdującym się niedaleko lotniska Schiphol. Przewodniczący składu orzekającego podkreślił, że to Rosja sprawowała kontrole nad zbuntowaną tzw. Doniecką Republiką Ludową, którą proklamowano na wschodniej Ukrainie kilka miesięcy przed katastrofą. O tym, że w samolot trafiła rosyjska rakieta Buk świadczą na przykład jej fragmenty odnalezione w ciele ofiar oraz części rakiety, które odnaleziono w pobliskim lesie. Dowodami są także liczne zapisy, obrazy satelitarne, zeznania świadków oraz przechwycone rozmowy telefoniczne m.in. rosyjskich wojskowych. Przeprowadzono także badania wraku, którego szczątki przewieziono do Holandii. Ponad wszelką wątpliwość ustalono, że samolot został trafiony pociskiem Buk. Zaocznie w tej sprawie sądzono cztery osoby, które zajmowały kluczowe stanowiska w grupach rebeliantów walczących na wschodniej Ukrainie. Chodzi o trzech Rosjan: pułkownika Olega Pułatowa, Igora Girkina - to były "minister obrony" samozwańczej tzw. Donieckiej Republiki Ludowej, Siergieja Dubinskiego (zastępca Girkina) oraz Ukraińca Leonida Charczenko. Adwokaci Pułatowa argumentowali, że prokuratura uległa manipulacjom ukraińskiej służby bezpieczeństwa. Sędzia odrzucił jednak dowody przedstawione przez Rosję mówiąc, że zostały sfabrykowane i zmanipulowane. Na sali licznie stawili się krewni ofiar, niektórzy przylecieli na odczytywanie wyroku nawet z Australii. Zginęło prawie 300 osób 17 lipca 2014 r. samolot linii lotniczych Malaysia Airlines Boeing 777, lecący z Amsterdamu do Kuala Lumpur, został zestrzelony przez prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy przy użyciu pocisku kierowanego ziemia-powietrze Buk. Zginęło 298 osób, w tym 193 Holendrów i 38 Australijczyków. Artykuł jest w trakcie aktualizacji. Zobacz również: Andrzej Duda w Przewodowie. "To bardzo trudny moment"

