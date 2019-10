12 pracowników kopalni złota zginęło w sobotę nad ranem w wyniku przerwania tamy na rzece Siejba w Kraju Krasnojarskim i zalania kontenerów, w których mieszkali - podało rosyjskie ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych.

Poszukiwanych jest 13 osób, a 19 ucierpiało w katastrofie. Według lekarzy mają one średnie i lekkie obrażenia. Przewieziono ich do najbliższego szpitala w rejonowym mieście Kuragino, które znajduje się w odległości 100 km od kopalni.



Z uwagi na bardzo trudny teren do transportu rannych nie można było wykorzystać śmigłowców sanitarnych. Mogły one lądować w odległości 80 km od kopalni, więc zdecydowano się na transport poszkodowanych karetkami pogotowia.



Przerwanie jednej z trzech tam w kopalni w rejonie wsi Szczetinkino nastąpiło około godziny 2 czasu moskiewskiego. Potoki wody praktycznie zmyły dwa kontenery, w których mogło spać do 80 osób. W sumie w rejonie katastrofy znajdowało się około 200 osób.



Wioska poszukiwaczy złota, gdzie doszło do przerwania tamy, znajduje się w trudno dostępnym miejscu.