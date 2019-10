Ministrowie obrony USA i Rosji, Mark Esper i Siergiej Szojgu, omawiali telefonicznie sytuację w Syrii - poinformowała agencja Associated Press, powołując się na komunikat rosyjskiego resortu obrony, który nie podał żadnych dodatkowych informacji.

Turecka ofensywa ma stworzyć strefę bezpieczeństwa przy granicy z Syrią / ANDRE PAIN / PAP/EPA

Wcześniej specjalny przedstawiciel prezydenta Rosji Władimira Putina ds. Syrii Aleksandr Ławrientiew oświadczył, że turecka operacja w północno-wschodniej Syrii jest "niedopuszczalna".



Zapytany o to, czy Rosja i Turcja porozumiały się w sprawie tureckiej ofensywy przed jej rozpoczęciem, Ławrientiew odpowiedział: "Nie. Zawsze apelowaliśmy do Turcji o powściągliwość i zawsze uznawaliśmy operację zbrojną na syryjskim terytorium za niedopuszczalną". Dodał, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, tureckie oddziały mogą wejść na 5-10 km w głąb terytorium Syrii.



Ławrientiew poinformował też, że rozmowy między przedstawicielami władz w Damaszku i sił kurdyjskich odbywały się za pośrednictwem Rosji, m.in. w rosyjskiej bazie lotniczej Hmejmim w Latakii w północno-zachodniej Syrii.



W niedzielę kurdyjskie władze w północno-wschodniej Syrii zawarły porozumienie z reżimem syryjskiego prezydenta Baszara el-Asada. Kurdyjska Autonomiczna Administracja Syrii Północnej i Wschodniej poinformowała, że armia syryjska ma "wyzwolić tereny", nad którymi kontrolę przejęli Turcy i wspierane przez nich syryjskie formacje opozycyjne. "Wstępna wojskowa" umowa z władzami w Damaszku dotyczy rozmieszczenia sił wzdłuż granicy Syrii z Turcją, a kwestie polityczne strony omówią później - poinformował przedstawiciel Kurdów.



Turcja od 9 października prowadzi operację wojskową w północno-wschodniej Syrii. Atak jest wymierzony w siły kurdyjskich Ludowych Jednostek Samoobrony (YPG), które Ankara uważa za terrorystów; stoją one jednak na czele Syryjskich Sił Demokratycznych (SDF), które odegrały decydującą rolę w pokonaniu Państwa Islamskiego w Syrii; SDF kontrolują obecnie większość północnych terenów tego kraju.