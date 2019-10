Donald Trump wysłał list do prezydenta Turcji. Przywódca USA przesłał go po rozpoczęciu tureckiej ofensywy w Syrii. "Cały świat będzie na Ciebie patrzył jak na wcielone zło, jeśli nic dobrego się nie zdarzy" - napisał do Erdogana Trump.

Donald Trump / PAP/EPA/Michael Reynolds /

Do listu, w którym przywódca USA ostrzega prezydenta Turcji, by "nie zgrywał twardziela" w sprawie konfliktu zbrojnego na północy Syrii, odniósł się przedstawiciel władz w Ankarze.



List, jaki wysłał Trump (do prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana), nie osiągnął zamierzonego efektu, bo nie było w nim nic, co można było wziąć na poważnie - podkreślił turecki urzędnik.



Jak dodał, "jasne jest, że Turcja nie chce mieć u swojej granicy organizacji terrorystycznej", a ofensywa "nie zostanie przerwana z powodu reakcji, którą przewidzieliśmy".



Stacja CNN Turk podała z kolei, że Turcja odrzuciła wystosowany przez Trumpa apel o zawarcie porozumienia, które pozwoli uniknąć konfliktu, a list amerykańskiego prezydenta "trafił do śmietnika".



Wcześniej do listu Trumpa odniosła się również Rosja. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow określił list jako "niezwykły" i oświadczył, że "taki język nieczęsto się spotyka w korespondencji światowych przywódców".



Biały Dom opublikował treść korespondencji, jaką prezydent Stanów Zjednoczonych skierował do Erdogana 9 października, tj. w dniu, w którym Turcja rozpoczęła zbrojną ofensywę na północnym wschodzie Syrii. Trump przestrzegał w niej Erdogana przed konfrontacyjnym nastawieniem. Cały świat będzie na Ciebie patrzył jak na wcielone zło, jeśli nic dobrego się nie zdarzy - napisał prezydent. Nie zgrywaj twardziela! Nie bądź głupi! - ostrzegał Erdogana.



9 października Turcja i sprzymierzeni z jej siłami syryjscy bojownicy rozpoczęli w północno-wschodniej Syrii zbrojną ofensywę o kryptonimie Źródło Pokoju, której deklarowanym celem jest wyparcie bojowników kurdyjskiej milicji YPG z przygranicznego pasa na środkowym odcinku granicy turecko-syryjskiej i utworzenie tam "strefy bezpieczeństwa", do której Ankara zamierza przesiedlić syryjskich uchodźców zbiegłych do Turcji.



Ofensywę ogłoszono po tym, jak Trump zdecydował o wycofaniu z północnej Syrii sił amerykańskich, które współpracowały z Syryjskimi Siłami Demokratycznymi (SDF) pod wodzą sił kurdyjskich w wojnie z Państwem Islamskim. Władze w Ankarze uważają kurdyjskich bojowników z Ludowych Jednostek Samoobrony (YPG), stanowiących trzon SDF, za terrorystów z powodu ich powiązań ze zdelegalizowaną w Turcji separatystyczną Partią Pracujących Kurdystanu (PKK).



Ofensywa, która spotkała się z potępieniem społeczności międzynarodowej, ma być temat spotkania Erdogana z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w Soczi 22 października. W czwartek w Ankarze trwa spotkanie Erdogana z wiceprezydentem USA Mikiem Pence'em, który - jak się oczekuje - wezwie tureckiego polityka do wstrzymania tej wojskowej operacji.