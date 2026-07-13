Rob Dieperink nie żyje. Sędzia międzynarodowy znaleziony martwy w domu

RMF24

Rob Dieperink, 38-letni holenderski sędzia piłkarski, został znaleziony martwy w swoim domu. W ostatnich miesiącach był zamieszany w głośną sprawę karną, która zakończyła się umorzeniem śledztwa, jednak kontrowersje doprowadziły do jego wykluczenia z listy arbitrów na mistrzostwa świata 2026.

Rob Dieperink od 2017 roku sędziował mecze w holenderskiej Eredivisie, a podczas Euro 2024 w Niemczech pełnił funkcję sędziego VAR. Taką samą rolę miał objąć podczas nadchodzących mistrzostw świata w piłce nożnej. W minioną sobotę prowadził jeszcze mecz towarzyski pomiędzy Go Ahead Eagles a Apollon FC.

W kwietniu Dieperink został aresztowany w Londynie po meczu Ligi Konferencji Europy Crystal Palace – Fiorentina (3:0), pod zarzutem napaści seksualnej na osobę nieletnią oraz popełnienia dwóch innych przestępstw. Wszystkie zarzuty zostały oddalone z powodu braku dowodów, jednak sprawa odbiła się szerokim echem w środowisku piłkarskim.

W maju FIFA zdecydowała o usunięciu Dieperinka z listy sędziów na mistrzostwa świata 2026.

Jak poinformował holenderski dziennik „The Telegraaf”, policja zakończyła śledztwo w sprawie śmierci Dieperinka i wykluczyła udział osób trzecich. Ze względu na ochronę prywatności nie ujawniono dalszych szczegółów dotyczących okoliczności zgonu.